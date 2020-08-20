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Власть

В Симферополе предложили запустить бесшумные трамваи

Активисты в Симферополе настаивают на развитии общественного транспорта, чтобы люди активнее отказывались от личных автомобилей.

— Трамваи – хит сейчас в мире. Барселона, Израиль – делают трамваи, которые не слышно даже, как идут. Фиксированная цена, очень быстрая доставка людей по городу по выделенным полосам, – говорит член Общественного совета при Министерстве транспорта РК Сергей Гуленко.

В Симферополе в советские годы ходили трамваи, однако от них отказались еще в 1970-м году, и колея давно скрыта под асфальтом, на смену им пришел другой “рогатый» транспорт – троллейбусы, — пишет «Крым 24».

В администрации Симферополя надеются, что ситуация с трафиком в городе улучшится, когда крымскую столицу полностью возьмут в кольцо объездных. В этом году начнут проектировать последний обход, юго-восточный, который свяжет Феодосийскую и Ялтинскую трассы.

— Планируется, что ответвление в сторону Ангарского перевала будет начинаться в районе Мазанки, – рассказал вице-премьер Евгений Кабанов.

Когда объездную построят, то автомобилисты, которым нужно попасть, скажем, из Феодосии в Алушту, не будут ехать через город транзитом, вливаясь в общий поток.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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