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Власть

В Симферополе обнаружили точки продажи нелегальных арбузов

В крымской столице проведен рейд по контролю размещения сезонных нестационарных торговых объектов для реализации бахчевых культур.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

— Сотрудниками управления торговли совместно с представителями департамента административно-технического контроля в ходе мониторинга на предмет пресечения несанкционированной торговли было выявлено 6 бахчевых развалов, которые осуществляли свою деятельность на территории города без правовых оснований. По указанным фактам на лиц, осуществлявших торговлю в неустановленных местах, составлены протоколы об административных правонарушениях. Подобные рейдовые мероприятия проводятся в еженедельном режиме, — рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов.

По его информации, объекты, на которых реализуются бахчевые культуры, будут функционировать по 31 октября.

Также Олег Симонов сообщил, что в ходе рейдовых мероприятий выявлено наличие 3-х НТО, в которых реализация товаров осуществляется без разрешительных документов. По данным фактам составлены акты, которые переданы на рассмотрение комиссии по демонтажу для принятия соответствующих решений в отношении объектов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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