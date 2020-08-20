В Симферополе обнаружили точки продажи нелегальных арбузов

В крымской столице проведен рейд по контролю размещения сезонных нестационарных торговых объектов для реализации бахчевых культур.

Об этом сообщила пресс-служба администрации города.

— Сотрудниками управления торговли совместно с представителями департамента административно-технического контроля в ходе мониторинга на предмет пресечения несанкционированной торговли было выявлено 6 бахчевых развалов, которые осуществляли свою деятельность на территории города без правовых оснований. По указанным фактам на лиц, осуществлявших торговлю в неустановленных местах, составлены протоколы об административных правонарушениях. Подобные рейдовые мероприятия проводятся в еженедельном режиме, — рассказал начальник управления торговли и бытового обслуживания населения администрации Симферополя Олег Симонов.

По его информации, объекты, на которых реализуются бахчевые культуры, будут функционировать по 31 октября.

Также Олег Симонов сообщил, что в ходе рейдовых мероприятий выявлено наличие 3-х НТО, в которых реализация товаров осуществляется без разрешительных документов. По данным фактам составлены акты, которые переданы на рассмотрение комиссии по демонтажу для принятия соответствующих решений в отношении объектов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Осужденного за убийство ресторатора из Севастополя перевели в Москву. Сербского ресторатора Славиша Карабашевича, который в последние несколько лет вел бизнес в Севастополе, перевели в СИЗО Москвы для экстрадиции в Сербию.

Власти пришли к «дикарям» в Крыму с жесткими проверками. В Севастополе в популярном месте отдыха с палатками — знаменитом благодаря фильму «Дикари» Инжире — прошли рейды по пожарной безопасности.

Вынесен приговор полицейским, избившим следователя в Алуште. Верховный суд Республики Крым вынес приговор бывшим и действующим сотрудникам полиции, напавшим на руководителя следственного отдела по Алуште.

Суд в Севастополе оштрафовал директора военно-исторического музея. Мировой суд в Севастополе оштрафовал на 5 тысяч рублей директора ФГБУ «Севастопольский военно-исторический музей-заповедник» за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан.