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Происшествия

В Севастополе после столкновения с военной машиной микроавтобус улетел в виноградник

В Севастополе после столкновения с военной машиной микроавтобус улетел в виноградник

фото © Форпост

На въезде в Севастополь, в районе СТ «Виктория-Балаклава», произошло ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль, микроавтобус и военный грузовик.

Об этом сообщили очевидцы с места происшествия.

По их словам, в результате столкновения микроавтобус оказался за пределами трассы – в винограднике, подтверждают это и фотографии, сделанные на месте аварии. В настоящее время часть проезжей части огорожена, на дороге образовалась пробка.

«По имеющейся информации в результате ДТП пострадал один человек. По данному факту проводится проверка», – сообщили в пресс-службе МВД по городу Севастополю.

В тексте использованы материалы: Форпост

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