Происшествия
В Севастополе после столкновения с военной машиной микроавтобус улетел в виноградник
фото © Форпост
На въезде в Севастополь, в районе СТ «Виктория-Балаклава», произошло ДТП, участниками которого стали легковой автомобиль, микроавтобус и военный грузовик.
Об этом сообщили очевидцы с места происшествия.
По их словам, в результате столкновения микроавтобус оказался за пределами трассы – в винограднике, подтверждают это и фотографии, сделанные на месте аварии. В настоящее время часть проезжей части огорожена, на дороге образовалась пробка.
«По имеющейся информации в результате ДТП пострадал один человек. По данному факту проводится проверка», – сообщили в пресс-службе МВД по городу Севастополю.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму возле горы Клементьева упал дельтапланерист. Крымские спасатели оказали помощь пострадавшему в результате падения дельтапланеристу.
В Севастополе на пожаре в пятиэтажке погиб человек. Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Севастополе.
В жилом доме в Севастополе произошел взрыв, есть жертвы. Пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел в севастопольском поселке Кача.
В Крыму выписали из больницы врача, на которого напал пациент с ножом. Врача «скорой», который стал жертвой нападения пациента с ножом, выписали из Симферопольской больницы №6 и отправили на амбулаторное лечение.
Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе
Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов открыл новую комету в Солнечной системе, она получила его имя.
На берег Азовского моря в Крыму выбросило тысячи медуз
У поселка Мысовое на берег Азовского моря выбросило тысячи медуз.
Появилось видео пожара в многоэтажке в Севастополе видео
Правоохранители выясняют причины пожара, который почти полностью уничтожил квартиру многоквартирного дома в Каче.
В Крыму разгромили занимавший три парковочных места элитный лимузин
Владелец только приобрел автомобиль, чтобы организовать на полуострове бизнес.
18 августа
Пять новых случаев и один умерший: сводка по COVID-19 в Севастополе
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали пять новых случаев COVID-19, сообщила пресс-служба правительства города.