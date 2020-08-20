В Севастополе наркоман решил ловить кайф в музее

«Под новым углом» решил увидеть экспозицию знаменитого севастопольского музея 36-летний мужчина, находящийся под действием сразу двух наркотиков.

Попытка «культурного отдыха» закончилась задержанием Росгвардией, сообщает пресс-служба ведомства. Инцидент произошел на территории музея «Малахов курган».

Один из стоящих в очереди в кассу туристов привлек внимание охраны музея агрессивным поведением и нецензурной бранью. На просьбу покинуть территорию он ответил новыми оскорблениями, после чего персонал музея нажал «тревожную кнопку».

Прибывший экипаж вневедомственной охраны немедленно подвергся нападению неадекватного туриста, решившего сотрудников правопорядка избить. Атака успехом не увенчалась, гость города-героя был задержан и доставлен на экспертизу. Она выявила в организме музейного дебошира амфетамин и метилдиоксипировалерон, также известный под обиходным названием «спайс» или «соль».

Что именно хотел турист увидеть в музее через призму «коктейля» из сильнодействующих веществ – неизвестно.

Напомним, ранее правоохранители задержали наркомана, нападавшего с целью грабежа на ждущих транспорт севастопольцев. Еще один потребитель незаконных химикатов будет полтора года отрабатывать свою порочную привычку тяжким трудом.

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