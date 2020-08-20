Происшествия
В Севастополе на пожаре в пятиэтажке погиб человек
Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Севастополе.
Следственный комитет возбудил уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Установлено, что сегодня, 20 августа, в пятиэтажном доме по улице Авиаторов поселка Кача произошел пожар. Происшествие случилось в квартире дома, расположенной на пятом этаже, в которой проживал одинокий 41-летний мужчина, злоупотреблявший алкоголем. В результате мужчина скончался», – сообщила Постнова.
Она отметила, что дело возбуждено по части 2 статьи 238 УК РФ – оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших гибель человека. На месте происшествия ведутся следственные действия. Проводится осмотр места происшествия с применением криминалистической техники, опрос местных жителей и очевидцев. Устанавливаются условия проживания и образ жизни погибшего.
«Предположительная причина произошедшего – неисправность газового оборудования. В рамках следствия назначены все необходимые экспертизы на предмет установления причины происшествия и состояния газового оборудования. Будет проверена работа коммунальных служб», – добавила Постнова.
Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило сегодня утром. По данным севастопольского главка МЧС, площадь возгорания составила 60 квадратных метров.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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