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В России заявили, что перехватили сразу два самолета НАТО около Крыма
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Над нейтральными водами Черного моря был замечены самолеты-разведчики Франции и Великобритании.
Для их перехвата в небо поднимался российский истребитель Су-30СМ, сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ.
«Двадцатого августа … над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к границе РФ две воздушные цели. Для опознавания и недопущения нарушения границы в воздух был поднят истребитель Су-30СМ из состава дежурных сил Южного военного округа», - говорится в релизе.
Российский экипаж, приблизившись к цели, опознал самолеты-разведчики Atlantiс-II ВМС Франции и Sentinel-R1 ВВС Великобритании. В итоге, иностранные самолеты развернулись от границы, а российский истребитель вернулся на базу. Нарушений российских границ допущено не было.
Последний раз авиация РФ вылетала на перехват американских самолетов-разведчиков 14 августа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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