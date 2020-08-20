Власть
В России могут законодательно закрепить выходной в день рождения
фото © Новости Крыма
В Госдуме могут обсудить инициативу закрепления на законодательном уровне права работника брать выходной в свой день рождения.
Об этом заявил член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, пишет агентство «Москва».
«Вопрос непраздный... Закрепить такое право законодательно - можно обсудить. Тогда работодатель должен будет учитывать это при назначении смен. Бывает же, что кого-то недолюбливают и специально ставят его в смену в день рождения. Дам поручение коллегами в профсоюзах, обсудим», - сказал депутат.
Вострецов заявил, что идея будет рассмотрена членами профильного комитета уже осенью. При этом он отметил, что не знает подобных прецедентов в мире, так как обычно между работодателем и наемным сотрудником не возникает конфликтов на этот счет.Однако встречаются «злобные и нерадивые» руководители, которые порой хотят насолить подчиненному. Для таких случаев разработка законопроекта о праве брать отгул в день рождения стала бы решением проблемы.
Ранее широкий резонанс в обществе вызвала ситуация вокруг увольнения сотрудницы российской компании «Волгофарм». Женщина в свой день рождения на несколько часов раньше покинула рабочее место, так как на предприятии якобы так заведено. Однако через месяц работодатель провел проверку посещения и уволил подчиненную за «прогул». Россиянка обратилась в суд с жалобой и даже была возвращена на должность.
Однако вскоре суд признал решение руководства фирмы законным.
Позже Верховный суд дал разъяснения по этому поводу: если в компании есть традиция отпускать сотрудников пораньше в день рождения, то человек имеет право покинуть рабочее место.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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