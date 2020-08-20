В России могут законодательно закрепить выходной в день рождения

фото © Новости Крыма

В Госдуме могут обсудить инициативу закрепления на законодательном уровне права работника брать выходной в свой день рождения.

Об этом заявил член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов, пишет агентство «Москва».

«Вопрос непраздный... Закрепить такое право законодательно - можно обсудить. Тогда работодатель должен будет учитывать это при назначении смен. Бывает же, что кого-то недолюбливают и специально ставят его в смену в день рождения. Дам поручение коллегами в профсоюзах, обсудим», - сказал депутат.

Вострецов заявил, что идея будет рассмотрена членами профильного комитета уже осенью. При этом он отметил, что не знает подобных прецедентов в мире, так как обычно между работодателем и наемным сотрудником не возникает конфликтов на этот счет.Однако встречаются «злобные и нерадивые» руководители, которые порой хотят насолить подчиненному. Для таких случаев разработка законопроекта о праве брать отгул в день рождения стала бы решением проблемы.

Ранее широкий резонанс в обществе вызвала ситуация вокруг увольнения сотрудницы российской компании «Волгофарм». Женщина в свой день рождения на несколько часов раньше покинула рабочее место, так как на предприятии якобы так заведено. Однако через месяц работодатель провел проверку посещения и уволил подчиненную за «прогул». Россиянка обратилась в суд с жалобой и даже была возвращена на должность.

Однако вскоре суд признал решение руководства фирмы законным.

Позже Верховный суд дал разъяснения по этому поводу: если в компании есть традиция отпускать сотрудников пораньше в день рождения, то человек имеет право покинуть рабочее место.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

На розовом озере Сасык-Сиваш пройдет показ мод. Розовое озеро Сасык-Сиваш впервые превратится в модный подиум – 22 августа на этой локации несколько известных российских дизайнеров представят свои новые коллекции.

Скандал: в Крыму «накручивали» результаты в голосовании за гимн Симферополя. Новая попытка выбрать гимн Симферополя через голосование на сайте Общественного совета города закончилась скандалом.

Россиянин доехал в Крым с Урала на инвалидной коляске. Житель Нижнего Тагила Сергей Москаленко отправился к морю в Крым на инвалидном кресле с электроприводом.

Какой сегодня праздник 19 августа. Сегодня, 19 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.