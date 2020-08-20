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Власть

В лесах Севастополя до сентября запретили охоту

До 4 сентября на территории Севастополя введен особый противопожарный режим, который устанавливает дополнительные ограничения, в том числе запрет на любительскую и спортивную охоту.

Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.

«В целях контроля отделом охотничьего надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира Севприроднадзора совместно с ГКУ «Севастопольское лесничество» ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. За первые 3 дня особого противопожарного режима инспекторами проведено 48 бесед с разъяснением действующего законодательства», – сказано в информации.

Сообщается также, что за нарушение запрета предусмотрено наказание – для граждан – лишение права на осуществление охоты сроком от 1 до 2 лет, а для должностных лиц – наложение административного штрафа в размере от 35 до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.

До 4 сентября в Севастополе также ограничено посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Помимо охоты введен запрет на проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий и приготовление пищи на открытом огне, напомнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 19-22 августа в западных, центральных, восточных районах, в горах и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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Google заблокировал сайт заповедников Крыма. Google заблокировал электронный сервис ФГБУ «Заповедный Крым». Именно через этот сервис граждане и экскурсионные группы подавали в ведомство заявки для разрешения на посещение заповедников.

В Севастополе еще три недели нельзя будет ходить в лес. В Севастополе продлили особый противопожарный режим, который действует на территории города с весны из-за засушливой погоды.

В Крыму продлили запрет на посещение лесов. Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым продлило еще на три недели ограничение на посещение лесов.

Ялтинцам, чьи дома граничат с лесами, поручили запасаться водой и огнетушителями. На территории муниципального образования городской округ Ялта Республики Крым с 09.07.2020 по 30.07.2020 вводится особый противопожарный режим.

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