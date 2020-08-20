Власть
В лесах Севастополя до сентября запретили охоту
До 4 сентября на территории Севастополя введен особый противопожарный режим, который устанавливает дополнительные ограничения, в том числе запрет на любительскую и спортивную охоту.
Об этом сообщается на сайте правительства Севастополя.
«В целях контроля отделом охотничьего надзора, надзора в сфере особо охраняемых природных территорий и животного мира Севприроднадзора совместно с ГКУ «Севастопольское лесничество» ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. За первые 3 дня особого противопожарного режима инспекторами проведено 48 бесед с разъяснением действующего законодательства», – сказано в информации.
Сообщается также, что за нарушение запрета предусмотрено наказание – для граждан – лишение права на осуществление охоты сроком от 1 до 2 лет, а для должностных лиц – наложение административного штрафа в размере от 35 до 50 тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой.
До 4 сентября в Севастополе также ограничено посещение лесов и въезд в них транспортных средств. Помимо охоты введен запрет на проведение сельскохозяйственных палов, сжигание мусора, запуск пиротехнических изделий и приготовление пищи на открытом огне, напомнили в ведомстве.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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