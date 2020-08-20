В Крыму задержали мужчину с наркотиками в воздушных шариках

33-летнего симферопольца задержали правоохранители в тот момент, когда он пытался продать наркотики на проспекте Победы в столице Крыма.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Экспертиза показала, что в трех свертках, которые «толкал» мужчина, находилась марихуана. После того, как оперативники провели обыск на квартире у злоумышленника, они нашли и другие запасы: синтетические наркотики – по заключению эксперта, производное N-метилэфедрона – наркосбытчик хранил в резине от воздушного шарика.

Следственные органы отдела полиции по Симферополю в отношении данного гражданина возбудили сразу два уголовных дела – по факту незаконного сбыта и незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки без цели сбыта наркотических средств.

«Санкциями данных статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», - уточнили в пресс-службе ведомства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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