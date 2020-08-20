Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Власти заявляют, что в крымских санаториях нет массовых заражений COVID-19 ● Российские туристы думают, что смогут пересидеть вторую волну COVID в Крыму ● Часть крымских школьников останется без звонков на перемены ● В Краснодарском крае продлен режим повышенной готовности ● Один человек скончался от COVID-19 в Севастополе
В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом
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За 19 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.
11 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе 1 - прибывший из другого субъекта), 5 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 - прибывший из другого субъекта).
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1855 случаев новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 117 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1389 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 266 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3192 человека.
Выздоровевших за весь период – 1303 человека.
Ранее Новости Крыма сообщали:
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