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Коронавирус в Крыму

В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом

09:55 четверг, 20 августа 2020
В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом

фото © iz.ru

За 19 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.

11 из них выявлены при обращении за медицинской помощью (в том числе 1 - прибывший из другого субъекта), 5 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 6 – при скрининге здорового населения (в том числе 1 - прибывший из другого субъекта).

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1855 случаев новой коронавирусной инфекции. 83 из них завозные из-за границы, 117 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 1389 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 266 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3192 человека.

Выздоровевших за весь период – 1303 человека.

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Коронавирус в Крыму
В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом

В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом

За 19 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.

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