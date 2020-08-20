В Крыму выписали из больницы врача, на которого напал пациент с ножом

Врача «скорой», который стал жертвой нападения пациента с ножом, выписали из Симферопольской больницы №6 и отправили на амбулаторное лечение.

Об этом рассказала заведующая Симферопольской станцией скорой медицинской помощи Лидия Прохасько.

«Чувствует себя лучше, уже зарастает место, где была сделана трахеостомия, голос вернулся, и сейчас он переведен на амбулаторное лечение», - рассказала РИА Новости Крым Лидия Прохасько.

Как ранее сообщалось, 26 июля текущего года на бригаду врачей «скорой помощи» было совершено нападение. Врачи прибыли на вызов к пациенту, который вел себя неадекватно. Когда они вошли в жилье, на них набросился мужчина с ножом. Он успел нанести удар в горло одному из врачей бригады, после чего его «скрутили» другие медики.

Врач был оперативно доставлен в Симферопольскую клиническую больницу скорой помощи №6, напавший на него пациент - в специализированную клинику. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «покушение на убийство».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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