В Крыму возле горы Клементьева упал дельтапланерист

Крымские спасатели оказали помощь пострадавшему в результате падения дельтапланеристу.

Об этом сообщили в МЧС.

«По прибытии к месту происшествия стало известно, что мужчина не справился с управлением дельтаплана и совершил падение. Сотрудники чрезвычайного ведомства помогли в транспортировке пострадавшего к автомобилю прибывшей «скорой помощи», – сообщили в ведомстве.

Инцидент произошел накануне вечером в районе горы Клементьева. На месте происшествия работали сотрудники феодосийского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».

В министерстве напомнили, что дельтапланеризм является экстремальным видом спорта, который подразумевает наличие соответствующей подготовки и соблюдение всех правил техники безопасности.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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