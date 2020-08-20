Происшествия
В Крыму возле горы Клементьева упал дельтапланерист
Крымские спасатели оказали помощь пострадавшему в результате падения дельтапланеристу.
Об этом сообщили в МЧС.
«По прибытии к месту происшествия стало известно, что мужчина не справился с управлением дельтаплана и совершил падение. Сотрудники чрезвычайного ведомства помогли в транспортировке пострадавшего к автомобилю прибывшей «скорой помощи», – сообщили в ведомстве.
Инцидент произошел накануне вечером в районе горы Клементьева. На месте происшествия работали сотрудники феодосийского аварийно-спасательного отряда «Крым-Спас».
В министерстве напомнили, что дельтапланеризм является экстремальным видом спорта, который подразумевает наличие соответствующей подготовки и соблюдение всех правил техники безопасности.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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