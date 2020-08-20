В Крыму провели рейд по пляжам Большой Ялты

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По итогам выезда было проверено 27 пляжей. Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.

Министерство курортов и туризма РК продолжает мониторить крымские пляжи в ежедневном режиме. Сотрудниками министерства совместно с представителями городской и районной администраций, согласно графику, было проверено 27 пляжей в Большой Ялте — пгт Ливадия, пгт Кореиз и г.Алупка.

В целом, пляжи оборудованы информационными стендами установленного образца, дежурят матросы-спасатели, уборка территории производится регулярно, дезинфицирующие средства расположены в свободном доступе.

По причине неудовлетворительного санитарного состояния центрального пляжа «Гороно» в Ялте сотрудником администрации города был составлен акт о выявленном нарушении. В случае повторного допущения пользователем пляжа ООО «Аквалюкс — Крым» скопления бытового мусора администрация вынуждена будет инициировать процедуру расторжения договора благоустройства пляжа.

Отличительной особенностью Массандровского пляжа в Ялте является наличие единственного в Крыму лифта — подъемника для лиц с ограниченными возможностями, который после каждого спуска обрабатывается дезинфицирующим раствором.

Исправлены замечания, выявленные в результате предыдущего выезда в пгт. Кореиз.

На пляже «Русалка» вывешены таблички о запрете купания и убраны шезлонги от аварийного причала, обеспечено надлежащее санитарное состояние. А также прекращено неправомерное взимание платы за пользование туалетом, за что виновный сотрудник, допустивший сбор денежных средств был уволен. Был составлен административный протокол на пользователя пляжа ИП Малюганова А.А. за отсутствие матросов — спасателей на пляже «Русалка».

На пляже ООО «Морской торговый дом» информационный стенд был перемещен на видное место в присутствии сотрудников Минкурортов РК.

Ранее, в рамках выездных мониторингов состояния пляжей, были обследованы пляжи в Керчи, Феодосии, Судаке, Новом Свете, Евпатории, Саках, Алуште, Ялте. А также в Симферопольском, Бахчисарайском, Черноморском, Сакском, Ленинском и Раздольненском районах. Всего за июль было осуществлено 28 выездов, по итогам которых было составлено 25 административных протоколов.

Мониторинг Минкурортов РК по состоянию и безопасности пляжей будет продолжен до конца купального сезона в ежедневном режиме по всем без исключения пляжам Крыма.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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