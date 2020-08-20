Коронавирус в Крыму
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В Крыму аэропорт признали пострадавшим от COVID
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Правительство Республики Крым признало аэропорты пострадавшими от введенных из-за коронавируса ограничений.
Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте Совета министров региона.
В силу внесенных в документы изменений аэропорт «Симферополь» теперь имеет право на меры поддержки за апрель и май 2020 года. Эти месяцы стали наиболее тяжелыми для терминала из-за максимально сокращенного, до 90%, числа рейсов.
За три месяца, на которые пришлась «первая волна» коронавируса на полуострове, воздушная гавань Крыма не досчиталась более миллиона пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«В апреле пассажиропоток упал на 89,5% (255 тысяч человек), в мае на 90,2% (330 тысяч человек) по отношению к аналогичным периодам 2019 года, - пояснили в пресс-службе предприятия, отметив, что резкое падение пассажиропотока крайне негативно отразилось на финансово-хозяйственной деятельности.
В среднем, за сутки в эти месяцы аэропорт «Симферополь» принимал меньше 10 рейсов. В отдельные дни обслуживалось менее 500 человек за сутки. При этом пик сокращения пассажиропотока и количества принимаемых рейсов пришелся на июнь.
«В первый месяц этого лета аэропорт принял на 1335 рейсов меньше, чем в 2019 году. Число обслуженных пассажиров в июне уменьшилось на 480 тысяч человек», - констатировали в пресс-службе.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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