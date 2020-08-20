Учителей школ и воспитателей детсадов Крыма начнут проверять на COVID

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Преподавателей крымских учебных заведений и воспитателей детских садов будут периодически тестировать на коронавирус.

Об этом на брифинге сообщила руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«С определенной периодичностью будут тестироваться преподаватели школ и воспитатели детских садов», – заявила главный санитарный врач Крыма.

Она отметила, что частота проводимых исследований будет зависеть от уровня заражения инфекцией в регионе. Таким образом, учителей и воспитателей будут тестировать один раз в неделю или в месяц.

Пеньковская убеждена, что обнаружение в учебном заведении коронавируса не приведет к остановке образовательного процесса в том случае, если вирус будет выявлен в короткие сроки и специалисты примут экстренные меры по нераспространению COVID в коллективе.

Она также обратила внимание учащихся средней и старшей школы, что согласно новым требованиям кабинетная система обучения временно будет отменена.

Ранее глава Минобраза РК Валентина Лаврик предупредила, что преподавателей школ старше 65 лет обяжут соблюдать масочный режим. Каждую школу оснастят переносными и стационарными рециркуляторами.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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