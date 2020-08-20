У политзаключенного в России крымчанина Муслима Алиева подтвердился COVID-19

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У фигуранта ялтинского дела запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева, который находился в СИЗО Башкортостана, подтвержден COVID-19.

Его вывезли в неизвестном направлении, о его местонахождении ничего неизвестно. Об этом украинский омбудсмен Людмила Денисова написала на своей странице в Telegram.

Напомним, что украинские и зарубежные правозащитники признали Муслима Алиева политзаключенным.

«Пренебрегая положением минимальных стандартных правил обращения с заключенными, одобренных экономическим и социальным Советом ООН, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения и подкомитета ООН по предупреждению пыток, нашему соотечественнику не была оказана неотложная медицинская помощь. Его замотали в пленку и вывезли в неизвестном направлении, а сокамерника Рефата Алимова изолировали, поместив в отдельную камеру. В этом же СИЗО находятся Вадим Сирук, Энвер Бекиров, Куку Эмир-Усеин и Арсен Джеппаров – они оказались в зоне риска заражения коронавирусом», – сообщила Денисова.

Также она подчеркнула, что руководство следственных изоляторов продолжает игнорировать заявления Энвера Омерова, Арсена Джеппарова, Алима Суфьянова о предоставлении им надлежащей медицинской помощи.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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