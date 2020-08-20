Северную сторону Севастополя хотят застроить семейными гостиницами

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Власти Севастополя намерены заняться проектом по созданию на Северной стороне туристического кластера для пляжного семейного отдыха.

Им предстоит найти инвестора, готового вложиться в реализацию проекта на земельных участках общей площадью 30 гектар рядом с природным «лиманом», сообщили в правительстве в ответ на информационный запрос ТАСС.

Поскольку туристско-рекреационный кластер будет ориентирован на семейный отдых с детьми, для этого необходимо построить соответствующую инфраструктуру, в том числе гостиницы для размещения отдыхающих, уточнили в руководстве города.

При этом, предполагается, что Северная сторона будет не единственной кластерной точкой для развития туризма в регионе. Напомним, не первый год в городе идут разговоры о необходимости развития Балаклавы, а представители власти неоднократно озвучивали наполеоновские планы по созданию там яхтенной марины с гостиничными, офисно-деловыми и развлекательными объектами.

Кроме уже существующих приоритетных проектов в городе - парка живой истории «Федюхины высоты» и Большой севастопольской тропы, в рамках кластерного развития туризма планируется также создать ландшафтный парк досуга и спорта «Гора Гасфорта» и реализовать новое для региона направление туристического отдыха – глэмпинг (отдых на природе уровня «люкс»).

Также новая гостиница может вырасти в центральной части города. Как сообщают в правительстве, сейчас рассматривается «возможность передачи объектов посредством государственно-частного партнерства под строительство гостиницы».

При этом, заверили в руководстве Севастополя, объекты, создаваемые частными инвесторами войдут в туристический кластер города, создание которого увеличит инвестиционную привлекательность города не только для российских, но и для зарубежных инвесторов.

Отметим, впервые об освоении северного побережья Севастополя врио губернатора Севастополя заявил во время визита в Качу, комментируя варварское «террасирование» Немецкой балки. Ученые же прогнозируют уничтожение пляжной полосы, если освоение будет вестись без грамотного научного подхода.

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