Российские туристы думают, что смогут пересидеть вторую волну COVID в Крыму

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Туристы из других регионов России продолжают бронировать места для отдыха в Крыму, несмотря на слухи о «второй волне» коронавируса.

Многие делают это сознательно, в надежде переждать новый рост заболеваемости у моря на свежем воздухе – такое мнение высказала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова.

По словам эксперта, на первую половину сентября все средства размещения разобраны практически «под ноль», вторая половина сентября тоже активно бронируется. На октябрь туристы не загадывают, поскольку никто не понимает, чем обернется осень с точки зрения коронавируса.

«Я думаю, многие люди бронируют и едут, потому что думают, может быть, закрыться на карантин в Крыму: снять квартиру на два-три месяца и переждать здесь удобнее и проще. Я от многих своих друзей из Москвы и Петербурга слышала такое», - пояснила Стамбульникова.

Многие россияне сегодня ориентируются на мартовский опыт, когда в Крым многие выезжали из Москвы и Петербурга, спасаясь от более жестких ограничений.

«Те, кто попал в Крыму в марте, пересидели здесь пандемию в комфортных условиях. Мы прекрасно понимаем, что плотность населения Крыма в разы меньше, чем плотность населения Москвы или Питера. Проще, конечно, пересидеть, гуляя на свежем воздухе, чем находиться в четырех стенах в той же Москве», - констатировала председатель ассоциации.

По-прежнему спросом пользуется съем жилья на долгий срок, разбирают даже места в тех гостевых домах, которые не слишком заботятся о комфорте гостей. Бронирование для Крыма беспрецедентно, утверждает Наталья Стамбульникова.

«Спрашивают, сдаем ли мы номера как апартаменты, можно ли в номерах готовить. Судя по потоку запросов, если бы у двадцатиномерных отелей было сто номеров, они бы сдали их все. Спрос настолько опережает предложение, что даже те гостевые дома, которые не вкладывают в рекламу и сервис, заполнены под завязку. Я такого сезона не помню», - подчеркнула она.

Подобный вал гостей крымским отельерам только на руку: по словам Стамбульниковой, июнь и июль позволил просевшей курортной сфере республики «выровняться в ноль», а август – хоть немного заработать. Прибыль специалист впервые советует не вкладывать в развитие, а отложить на черный день.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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