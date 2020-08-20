Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Почти половина зараженных COVID-19 в Крыму не имеет симптомов ● Еще два человека скончались от COVID за сутки в Крыму ● В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом ● Власти заявляют, что в крымских санаториях нет массовых заражений COVID-19 ● Российские туристы думают, что смогут пересидеть вторую волну COVID в Крыму
Пять новых случаев и один умерший: сводка по COVID-19 в Севастополе
фото © vk.com/aksenovrk
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали пять новых случаев COVID-19, сообщила пресс-служба правительства города.
Известно, что все заболевшие - местные жители в возрасте от 26 до 75 лет. Кроме этого, от выздоровления выписан еще один человек. Однако один пациент с COVID-19 скончался.
«Это мужчина в возрасте 67 лет. Течение болезни было осложнено отеком легких, тяжелой вирусной пневмонией и повторным инфарктом миокарда», - уточнили в пресс-службе.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 440 человек. Лечение сейчас проходят 68 человек. Выздоровело более 300, умерли 15 пациентов.
В инфекционной больнице на данный момент находится под наблюдением 191 человек, в городской больнице № 9 – 143 пациентов. Под наблюдением по месту жительства – 281 человек.
В правительстве напомнили, что в режиме обсерваторов работают пансионаты «Изумруд» и «Солнышко». Ранее в Крыму за сутки зарегистрировали 22 новых случая COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Почти половина зараженных COVID-19 в Крыму не имеет симптомов. Почти половина зараженных новой коронавирусной инфекцией граждан в Крыму не имеет симптомов.
Еще два человека скончались от COVID за сутки в Крыму. В Республике Крым за прошедшие сутки зарегистрировано еще два летальных случая у пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом. За 19 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.
Власти заявляют, что в крымских санаториях нет массовых заражений COVID-19. Роспотребнадзор не зафиксировал массовых случаев заражения COVID-19 в детских лагерях и санаториях Крыма.
Пять новых случаев и один умерший: сводка по COVID-19 в Севастополе
За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрировали пять новых случаев COVID-19, сообщила пресс-служба правительства города.
Еще два человека скончались от COVID за сутки в Крыму
В Республике Крым за прошедшие сутки зарегистрировано еще два летальных случая у пациентов с коронавирусной инфекцией.
В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом
За 19 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.
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