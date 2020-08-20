Санкции
Развитие сюжета: Научный журнал из Крыма обошел международные санкции ● Крымчане не смогут получить шенгенскую визу по российскому паспорту ● Панама будет наказывать свои суда за заход в Крым ● Google заблокировал сайт заповедников Крыма ● Минфин США накажет Amazon из-за Крыма
Путин сделал заявление об антикрымских санкциях
Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против Крыма создают ряд проблем для страны, «но их можно преодолеть».
Об этом российский лидер заявил в беседе со студентами, пишет ТАСС.
Обсуждая эту тему, Путин отметил, что преодолеть ограничения удастся с помощью желания и «дела техники».
«К сожалению, нам создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее. Но это все дело техники: было бы желание - мы любые сложности преодолеем», - сказал он выпускникам Российской академии народного хозяйства и госслужбы.
В июне президент отметил, что «присоединение Крыма к России не привело к ссоре с братским народом Украины». По его словам, «у Москвы есть разногласия только с теми, кто сейчас находится у власти в Киеве».
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Чиновников Севастополя будут учить говорить по-русски. Госслужащие из правительства Севастополя пройдут курсы делового русского языка.
Светлана Тихановская заявила о кровавом взятии Крыма. Соперница Александра Лукашенко на выборах президента Беларуси Светлана Тихановская не признала присоединение Крыма к России, и еще до беспорядков в Минске, рассказала о своем виденье этого события.
Годовой доход Поклонской вырос до 5,4 млн рублей. Доходы депутата Госдумы России от Крыма, бывшего прокурора полуострова Натальи Поклонской за год выросли на 700 тысяч.
Крымские единороссы открестились от поехавшего за украинским паспортом членом своей партии. Экс-член ялтинского отделения «ЕР», попав в Конотоп, заявил об украинском статусе Крыма.
Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе
Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов открыл новую комету в Солнечной системе, она получила его имя.
На берег Азовского моря в Крыму выбросило тысячи медуз
У поселка Мысовое на берег Азовского моря выбросило тысячи медуз.
Появилось видео пожара в многоэтажке в Севастополе видео
Правоохранители выясняют причины пожара, который почти полностью уничтожил квартиру многоквартирного дома в Каче.
В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом
За 19 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.
11 часов назад
Еще два человека скончались от COVID за сутки в Крыму
10 часов назад
В жилом доме в Севастополе произошел взрыв, есть жертвы
10 часов назад
В Крыму провели рейд по пляжам Большой Ялты
14 часов назад
Четверо москвичей потерялись в крымских горах
В Крыму спасатели помогли туристам из Москвы, застрявшим в горах на Южном берегу Крыма.