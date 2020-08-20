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Санкции

Путин сделал заявление об антикрымских санкциях

21:23 четверг, 20 августа 2020

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции против Крыма создают ряд проблем для страны, «но их можно преодолеть».

Об этом российский лидер заявил в беседе со студентами, пишет ТАСС.

Обсуждая эту тему, Путин отметил, что преодолеть ограничения удастся с помощью желания и «дела техники».

«К сожалению, нам создают определенные препятствия и препоны различными способами, вводятся известные ограничения, санкции и так далее. Но это все дело техники: было бы желание - мы любые сложности преодолеем», - сказал он выпускникам Российской академии народного хозяйства и госслужбы.

В июне президент отметил, что «присоединение Крыма к России не привело к ссоре с братским народом Украины». По его словам, «у Москвы есть разногласия только с теми, кто сейчас находится у власти в Киеве».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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