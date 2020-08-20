Прогноз погоды в Крыму на четверг 20 августа

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в четверг, 20 августа.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (в западных районах чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (В Нижнегорском и Черноморском районах почвенная засуха), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - пожарная опасность (Чрезвычайная пожарная опасность ( 5 класс)), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 16 до 28, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер юго-восточный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 48 до 68 процентов, атмосферное давление 756 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 26, ночью от 21 до 22 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 63 до 78 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью около 21 градусов. Ветер восточный 8 км/час, возможны порывы до 14 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 64 до 76 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 21 до 29, ночью около 21 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 21 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 62 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 23 до 28, ночью от 23 до 24 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 57 до 68 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 18 до 30, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер южный 10 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 51 до 67 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 32, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 45 до 69 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 32, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер восточный 9 км/час, возможны порывы до 25 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 70 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 20, ночью от 16 до 17 градусов. Ветер северо-восточный 5 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 71 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью около 17 градусов. Ветер северо-восточный 4 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 66 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 23 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 24, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 24, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 24 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 25, в Египте - 29, на Кипре - 29, в Одессе - 25, в Сочи - 27, в Турции - 28, в Хорватии - 27 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму объявлено экстренное предупреждение. В Крыму объявлено экстренное предупреждение в связи с чрезвычайной пожарной опасностью.

Прогноз погоды в Крыму на вторник 18 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в вторник, 18 августа.

Прогноз погоды в Крыму на понедельник 17 августа. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в понедельник, 17 августа.

Синоптики рассказали, как долго продлится в этом году в Крыму бархатный сезон. Осень на Крымском полуострове будет строго соответствовать климатической норме - до октября в регионе продлится комфортный бархатный сезон.