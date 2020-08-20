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Происшествия

Появилось видео пожара в многоэтажке в Севастополе

Появилось видео пожара в многоэтажке в Севастополе

фото © пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

Правоохранители выясняют причины пожара, который почти полностью уничтожил квартиру многоквартирного дома в Каче.

Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба управления СК РФ по РК и Севастополю.

Пожар произошел сегодня утром в одном из пятиэтажных домов. В результате погиб 41-летний владелец квартиры. 

Как сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, из квартиры во время ликвидации последствий возгорания вытащили два газовых баллона. Зачем они понадобились хозяину, живущему в газифицированном жилье, неизвестно.

Коммунальные службы, проинспектировавшие дом после пожара, сообщили, что несущие конструкции не пострадали от огня. Жители соседних квартир переселяться во временное жилье отказались.

Предварительная причина возгорания – неисправность газового оборудования. Во время расследования уголовного дела следователи проведут все необходимые экспертизы, которые покажут, в каком состоянии были газовые системы в квартире и при каких обстоятельствах произошла трагедия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе на пожаре в пятиэтажке погиб человек. Один человек погиб в результате пожара в многоквартирном жилом доме в Севастополе.

В жилом доме в Севастополе произошел взрыв, есть жертвы. Пожар в одной из квартир многоквартирного жилого дома произошел в севастопольском поселке Кача.

В Крыму выписали из больницы врача, на которого напал пациент с ножом. Врача «скорой», который стал жертвой нападения пациента с ножом, выписали из Симферопольской больницы №6 и отправили на амбулаторное лечение.

В Москве пропал крымчанин. В Москве пропал житель Крыма.

Происшествия
Появилось видео пожара в многоэтажке в Севастополе

Появилось видео пожара в многоэтажке в Севастополе видео

Правоохранители выясняют причины пожара, который почти полностью уничтожил квартиру многоквартирного дома в Каче.

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