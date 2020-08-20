Появилось видео пожара в многоэтажке в Севастополе

фото © пресс-служба ГСУ СК РФ по РК и Севастополю

Правоохранители выясняют причины пожара, который почти полностью уничтожил квартиру многоквартирного дома в Каче.

Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба управления СК РФ по РК и Севастополю.

Пожар произошел сегодня утром в одном из пятиэтажных домов. В результате погиб 41-летний владелец квартиры.

Как сообщил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев, из квартиры во время ликвидации последствий возгорания вытащили два газовых баллона. Зачем они понадобились хозяину, живущему в газифицированном жилье, неизвестно.

Коммунальные службы, проинспектировавшие дом после пожара, сообщили, что несущие конструкции не пострадали от огня. Жители соседних квартир переселяться во временное жилье отказались.

Предварительная причина возгорания – неисправность газового оборудования. Во время расследования уголовного дела следователи проведут все необходимые экспертизы, которые покажут, в каком состоянии были газовые системы в квартире и при каких обстоятельствах произошла трагедия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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