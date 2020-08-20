Власть
Подрядчики сорвали сроки ремонта трех школ в Ялте
Подрядчики не успели завершить ремонт трех школ в городском округе Ялта, готовность объектов к началу учебного года составляет 55-60%.
Об этом сообщил председатель Совета министров Крыма Юрий Гоцанюк на совещании по проблемам строительной отрасли республики.
Крымский премьер уточнил, что речь идет о школах в поселках Симеиз, Гаспра и Краснокаменка.
«Вчера в ходе посещения объектов мы выявили, что эти три школы не будут готовы к 1 сентября. По контракту эти школы должны быть завершены к 20 августа, то есть сегодня. Но они не закончены, процент готовности составляет порядка 55-60%», – констатировал Гоцанюк.
Он обратил внимание на недостаточный контроль за исполнением работ со стороны администрации Ялты и Минобразования РК. Глава правительства республики также поручил властям Ялты и Минстрою Крыма начать претенциозную работу с подрядчиками и определиться с новыми графиками завершения ремонтов в школах.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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