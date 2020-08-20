Почти половина зараженных COVID-19 в Крыму не имеет симптомов

Почти половина зараженных новой коронавирусной инфекцией граждан в Крыму не имеет симптомов.

Об этом журналистам сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.

«С 1 июня по настоящее время уровень тестирования на территории республики вырос в три раза. Чем больше мы тестируем людей, тем больше выявляем лиц, в том числе с бессимптомными формами – их на сегодня порядка 46%», – сообщила Пеньковская.

Всех граждан, у которых выявлен новый вирус, по-прежнему госпитализируют. «У нас по-прежнему идет 100-процентная госпитализация всех выявленных – как бессимптомных, так и с клиническими заболеваниями. Ближайшие контакты госпитализируются в условия обсерватора, действует санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации, продолжается наращивание тестирования на территории полуострова, расширяется сеть лабораторий», – рассказала руководитель ведомства.

На прошлой неделе резко возросло количество новых случаев заражения COVID-19 в Крыму – за семь дней выявлен 291 инфицированный.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом. За 19 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.

Власти заявляют, что в крымских санаториях нет массовых заражений COVID-19. Роспотребнадзор не зафиксировал массовых случаев заражения COVID-19 в детских лагерях и санаториях Крыма.

Российские туристы думают, что смогут пересидеть вторую волну COVID в Крыму. Туристы из других регионов России продолжают бронировать места для отдыха в Крыму, несмотря на слухи о «второй волне» коронавируса.

В Краснодарском крае продлен режим повышенной готовности. В Краснодарском крае режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции продлен до 3 сентября.