Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Еще два человека скончались от COVID за сутки в Крыму ● В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом ● Власти заявляют, что в крымских санаториях нет массовых заражений COVID-19 ● Российские туристы думают, что смогут пересидеть вторую волну COVID в Крыму ● Часть крымских школьников останется без звонков на перемены
Почти половина зараженных COVID-19 в Крыму не имеет симптомов
Почти половина зараженных новой коронавирусной инфекцией граждан в Крыму не имеет симптомов.
Об этом журналистам сообщила руководитель регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская.
«С 1 июня по настоящее время уровень тестирования на территории республики вырос в три раза. Чем больше мы тестируем людей, тем больше выявляем лиц, в том числе с бессимптомными формами – их на сегодня порядка 46%», – сообщила Пеньковская.
Всех граждан, у которых выявлен новый вирус, по-прежнему госпитализируют. «У нас по-прежнему идет 100-процентная госпитализация всех выявленных – как бессимптомных, так и с клиническими заболеваниями. Ближайшие контакты госпитализируются в условия обсерватора, действует санитарно-карантинный контроль в пунктах пропуска через госграницу Российской Федерации, продолжается наращивание тестирования на территории полуострова, расширяется сеть лабораторий», – рассказала руководитель ведомства.
На прошлой неделе резко возросло количество новых случаев заражения COVID-19 в Крыму – за семь дней выявлен 291 инфицированный.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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