Новая реальность: в Симферополе обещают установить баки с водой

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Администрация Симферополя установит возле социальных объектов и в жилых микрорайонах города более 230 накопительных баков для воды.

Об этом сегодня в эфире телеканала «Крым 24» сообщила глава администрации крымской столицы Елена Проценко.

«Мы приняли ряд мер для того, чтобы наши жители были с водой. Глава республики выделил нам дополнительно 27,5 млн рублей, которые мы потратили на приобретение емкостей, – отметила Проценко. – 104 бака мы купили для школ и детских садов. По МКД (многоквартирным домам) и частному сектору – это 131 бак. Емкости будут стоять разного объема, по участкам, будут карты, оповещения, где находятся участки по подвозу воды».

Глава горадминистрации уточнила, что емкости для социальных объектов уже закуплены. «В детские сады и школы они уже развезены, и идет сбор, подключение насосов, кранов и врезка в систему», – подчеркнула она.

Городские власти также проработали вопрос информирования жителей о ситуации с водоснабжением, накоплением и подвозом воды. По словам Проценко, в Симферополе создадут специальный колл-центр для обращений жителей. Кроме того, власти сформировали дополнительные аварийные бригады сантехников. «Мы должны помогать людям, быть рядом с ними. Мы до конца еще не знаем, с чем мы можем столкнуться, но хотим предусмотреть все», – сказала Проценко.

Ограничения подачи воды в Симферополе и 39 населенных пунктах Симферопольского и Бахчисарайского районов начнут применять с полуночи 24 августа. Сначала будет отключено горячее водоснабжение, затем холодную воду перестанут подавать в ночное время, и с 7 сентября подача воды будет осуществляться по часам.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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