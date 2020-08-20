Найден «идеальный пляж» Крыма

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Отдыхающий в Крыму путешественник из России нашел один из самых «идеальных пляжей» на полуострове и снял его на видео.

Соответствующий ролик турист опубликовал на своей странице в Instagram.

На выложенной в социальной сети записи запечатлен пляж Васили, который расположен в Василевой балке, к западу от Балаклавской бухты. На кадрах бросается в глаза то, что вода в данном районе чистая и прозрачная, а пляж оборудован всей необходимой инфраструктурой.

«Вот они, где находятся, идеальные пляжи Крыма! С отличным видом, с прозрачнейшей водой», — прокомментировал видео российский турист, отметив, что это лучший из всех пляжей на полуострове, который удалось повидать. По его словам, от Балаклавы до зоны отдыха можно добраться за 5 минут на катере или за полчаса пешком.

В тексте использованы материалы: МК

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