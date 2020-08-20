Курорт
Найден «идеальный пляж» Крыма
фото © pixabay.com
Отдыхающий в Крыму путешественник из России нашел один из самых «идеальных пляжей» на полуострове и снял его на видео.
Соответствующий ролик турист опубликовал на своей странице в Instagram.
На выложенной в социальной сети записи запечатлен пляж Васили, который расположен в Василевой балке, к западу от Балаклавской бухты. На кадрах бросается в глаза то, что вода в данном районе чистая и прозрачная, а пляж оборудован всей необходимой инфраструктурой.
«Вот они, где находятся, идеальные пляжи Крыма! С отличным видом, с прозрачнейшей водой», — прокомментировал видео российский турист, отметив, что это лучший из всех пляжей на полуострове, который удалось повидать. По его словам, от Балаклавы до зоны отдыха можно добраться за 5 минут на катере или за полчаса пешком.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Лучший пляж🏝 в Крыму, который нам удалось повидать. ⠀ Называется пляж Васили, идеально прозрачная водичка💦, пляж оборудован, классные виды. ⠀ Пляж находится в 5 минутах от Балаклавы ка катерочке🛳 или минут 30 пешком. #крым #пляж #васили #балаклава #севастополь #крымпляж #крым2020 #путешествия #crimea #crimea_life #crimea_wow #crimealove #crimeatravel #crimeanow #crimea2020
В тексте использованы материалы: МК
Ранее Новости Крыма сообщали:
Какой сегодня праздник 20 августа. Сегодня, 20 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
На розовом озере Сасык-Сиваш пройдет показ мод. Розовое озеро Сасык-Сиваш впервые превратится в модный подиум – 22 августа на этой локации несколько известных российских дизайнеров представят свои новые коллекции.
Скандал: в Крыму «накручивали» результаты в голосовании за гимн Симферополя. Новая попытка выбрать гимн Симферополя через голосование на сайте Общественного совета города закончилась скандалом.
Россиянин доехал в Крым с Урала на инвалидной коляске. Житель Нижнего Тагила Сергей Москаленко отправился к морю в Крым на инвалидном кресле с электроприводом.
В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом
За 19 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.
«Началось в колхозе утро»: в Крыму затопило дачу Алены Свиридовой
Дачу российской певицы Алены Свиридовой в Керчи затопило из-за прорыва водопровода, пожаловалась звезда своим поклонникам.
Найден «идеальный пляж» Крыма
Отдыхающий в Крыму путешественник из России нашел один из самых «идеальных пляжей» на полуострове и снял его на видео.
В Крыму - резкое падение числа новых заражений коронавирусом
За 18 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 13 случаев коронавирусной инфекции.
вчера
В Крыму растет количество жертв коронавируса
23 часа назад
Туристы обвалили в Крыму местную мобильную связь видео
19 часов назад
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой