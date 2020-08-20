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«Началось в колхозе утро»: в Крыму затопило дачу Алены Свиридовой
фото © star-magazine.ru
Дачу российской певицы Алены Свиридовой в Керчи затопило из-за прорыва водопровода, пожаловалась звезда своим поклонникам.
«Началось в колхозе утро. Дорогой Водоканал и администрация города Керчи! У вас колоссальные потери воды, потому что веками не меняется ничего!!! При том , что постоянно не хватает воды населению! Замените водопровод!», - написала певица в Instargam под видео, на котором показан затопленный двор дачи.
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Началось в колхозе утро. Дорогой Водоканал и администрация города Керчи! У вас колоссальные потери воды, потому что веками не меняется ничего!!! При том , что постоянно не хватает воды населению! Замените водопровод! Нельзя его чинить с помощью говна и палок ! Два года назад у нас разрыли улицу , положили трубы рядом, в таком виде это простояло год, люди тонули в грязи, потом всё обратно просто зарыли! Я сбилась со счёта, сколько раз вызывала аварийку! Где трубы? Где деньги? Где совесть? Где асфальтированиях дорога, которая, как я знаю, есть в проекте реконструкции нашего района? Осенью без резиновых сапог в магазин не дойдёшь. Утонешь. Стыдно. 21 век, кажется. #керчьводоканал #керчьадминистрация #аленасвиридова #алёнасвиридова @blacklist.kerch.official
Она рассказала, что два года назад возле ее дома разрыли улицы: трубы положили рядом, а закопали все только через год.
«Я сбилась со счета, сколько раз вызывала аварийку! Где трубы? Где деньги? Где совесть? Где асфальтированиях дорога, которая, как я знаю, есть в проекте реконструкции нашего района? Осенью без резиновых сапог в магазин не дойдешь. Утонешь. Стыдно. 21 век, кажется», - добавила Свиридова.
Звезда приехала в Керчь на все лето еще в начале июня. На протяжении всего сезона звезда делится со своими поклонниками моментами своего отдыха. Свиридова готовит варенье из собственноручно собранных абрикосов, гуляет по городу со своей семьей, и даже пыталась освоить новую профессию.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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