«Началось в колхозе утро»: в Крыму затопило дачу Алены Свиридовой

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Дачу российской певицы Алены Свиридовой в Керчи затопило из-за прорыва водопровода, пожаловалась звезда своим поклонникам.

«Началось в колхозе утро. Дорогой Водоканал и администрация города Керчи! У вас колоссальные потери воды, потому что веками не меняется ничего!!! При том , что постоянно не хватает воды населению! Замените водопровод!», - написала певица в Instargam под видео, на котором показан затопленный двор дачи.

Она рассказала, что два года назад возле ее дома разрыли улицы: трубы положили рядом, а закопали все только через год.

«Я сбилась со счета, сколько раз вызывала аварийку! Где трубы? Где деньги? Где совесть? Где асфальтированиях дорога, которая, как я знаю, есть в проекте реконструкции нашего района? Осенью без резиновых сапог в магазин не дойдешь. Утонешь. Стыдно. 21 век, кажется», - добавила Свиридова.

Звезда приехала в Керчь на все лето еще в начале июня. На протяжении всего сезона звезда делится со своими поклонниками моментами своего отдыха. Свиридова готовит варенье из собственноручно собранных абрикосов, гуляет по городу со своей семьей, и даже пыталась освоить новую профессию.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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