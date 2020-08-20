На берег Азовского моря в Крыму выбросило тысячи медуз

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У поселка Мысовое на берег Азовского моря выбросило тысячи медуз.

Очевидцы сообщают, что вода стала похожей на кашу, ведь морские обитатели плотным слоем покрыли поверхность моря.

Часто отдыхающие не хотят заходить в воду, когда видят нашествие медуз. Некоторые боятся получить ожог или вовсе думают, что есть ядовитые экземпляры. Крымские ученые успокаивают: медузы не представляют особой опасности.

— В Крыму есть два вида медуз, которые могут вызвать некоторые неудобства — это аурелия и корнерот. У аурелии короткие щупальца, она похожа на небольшое блюдце, — рассказывал КП-Крым эксперт Сергей Леонов.

Почувствовать неприятные ощущения от ужаливания аурелии могут разве что младенцы. Корнерот — медуза с длинными щупальцами. Если прикоснуться к ним, может показаться, что обожгла крапива. Некоторое время может ощущаться дискомфорт на коже, но он быстро проходит.

По словам ученого, увеличение количества медуз в прибрежной зоне – это не аномалия, а нормальное явление. Оно связано с размножением, течением или же пищевыми миграциями медуз.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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