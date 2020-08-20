Власть
МВД Крыма проверит себя на прослушку за шесть миллионов рублей
Контракт на закупку спецоборудования ведомство планирует заключить с фирмой из Екатеринбурга.
Технику для проверки наличия прослушки покупает МВД по Республике Крым. Ведомство планирует заключить контракт о поставке оборудования с компанией «Радиофоника». В случае успешного выполнения госзаказа до 13 ноября этого года фирма получит 6,28 миллиона рублей из федерального бюджета, сказано на официальном сайте госзакупок России.
«Радиофоника» — единственная организация, которая заявилась на конкурс, проводившийся МВД по РК.
По данным системы Rusprofile, ООО «Радиофоника» зарегистрировано в Екатеринбурге в 2015 году. В «портфеле» госзаказов предприятия — 42 контракта на сумму 130,36 миллиона рублей. Основной вид деятельности компании — производство коммуникационного оборудования.
Фирма была поставщиком главных управлений МВД по Свердловской и Нижегородской областям, управлений МВД по Тюменской и Мурманской областям, МВД по Республике Башкортостан.
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