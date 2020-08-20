Ливни с грозами ожидаются в Крыму к концу дня

Синоптики и МЧС предупредили крымчан о надвигающихся на полуостров ливнях и грозах.

Штормовое предупреждение распространила пресс-служба МЧС РК.

«Во второй половине дня и до конца суток 20 августа, в течение 21-22 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – сказано в сообщении.

По данным синоптиков, температура воздуха в Крыму сегодня 29-34 градуса тепла.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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