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Общество

Ливни с грозами ожидаются в Крыму к концу дня

13:39 четверг, 20 августа 2020

Синоптики и МЧС предупредили крымчан о надвигающихся на полуостров ливнях и грозах.

Штормовое предупреждение распространила пресс-служба МЧС РК.

«Во второй половине дня и до конца суток 20 августа, в течение 21-22 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – сказано в сообщении.

По данным синоптиков, температура воздуха в Крыму сегодня 29-34 градуса тепла.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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