Общество
Ливни с грозами ожидаются в Крыму к концу дня
Синоптики и МЧС предупредили крымчан о надвигающихся на полуостров ливнях и грозах.
Штормовое предупреждение распространила пресс-служба МЧС РК.
«Во второй половине дня и до конца суток 20 августа, в течение 21-22 августа в Крыму ожидаются местами сильные ливни, грозы, град, шквал 20-25 метров в секунду», – сказано в сообщении.
По данным синоптиков, температура воздуха в Крыму сегодня 29-34 градуса тепла.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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