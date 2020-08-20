Власть
Крымчане незаконно выловили креветки на 6,5 млн рублей
Два жителя Раздольненского района по ночам незаконно добывали креветку.
Крымчане выловили более 70 тыс экземпляров на 6,5 млн руб, сообщила сегодня пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по республике.
«При осмотре места осуществления противоправной деятельности пограничники обнаружили и изъяли у указанных лиц свыше 70 тыс экземпляров ракообразных, а также применяемые ими орудия лова, – уточнили в пресс-службе. – С учетом факта осуществления вылова креветки в период действующего запрета расчет ущерба на каждый незаконно добытый экземпляр ВБР производится в двойном размере. Таким образом, только по предварительным оценкам, ущерб, нанесенный биоресурсам от противоправных действий рыбаков, превысил 6,5 млн рублей».
В настоящее время в отношении граждан проводятся дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов.
Ограничительные меры на добычу черноморской креветки и мидий в акваториях Черного и Азовского морей действуют до 31 августа. Ответственность за нарушение указанных правил предусматривает как административное, так и уголовное наказание.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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