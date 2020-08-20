Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 73.7
воздух +23
море +24

Власть

Крымчане незаконно выловили креветки на 6,5 млн рублей

16:06 четверг, 20 августа 2020

Два жителя Раздольненского района по ночам незаконно добывали креветку.

Крымчане выловили более 70 тыс экземпляров на 6,5 млн руб, сообщила сегодня пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по республике.

«При осмотре места осуществления противоправной деятельности пограничники обнаружили и изъяли у указанных лиц свыше 70 тыс экземпляров ракообразных, а также применяемые ими орудия лова, – уточнили в пресс-службе. – С учетом факта осуществления вылова креветки в период действующего запрета расчет ущерба на каждый незаконно добытый экземпляр ВБР производится в двойном размере. Таким образом, только по предварительным оценкам, ущерб, нанесенный биоресурсам от противоправных действий рыбаков, превысил 6,5 млн рублей».

В настоящее время в отношении граждан проводятся дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов.

Ограничительные меры на добычу черноморской креветки и мидий в акваториях Черного и Азовского морей действуют до 31 августа. Ответственность за нарушение указанных правил предусматривает как административное, так и уголовное наказание.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе обнаружили точки продажи нелегальных арбузов. В крымской столице проведен рейд по контролю размещения сезонных нестационарных торговых объектов для реализации бахчевых культур.

Власти Ялты предупредили, что будут гонять торговцев с плато Ай-Петри. Сотрудники ялтинской администрации будут регулярно проводить рейды на плато Ай-Пери для того, чтобы выгонять постоянно устраивающихся там нелегальных торговцев.

Осужденного за убийство ресторатора из Севастополя перевели в Москву. Сербского ресторатора Славиша Карабашевича, который в последние несколько лет вел бизнес в Севастополе, перевели в СИЗО Москвы для экстрадиции в Сербию.

Власти пришли к «дикарям» в Крыму с жесткими проверками. В Севастополе в популярном месте отдыха с палатками — знаменитом благодаря фильму «Дикари» Инжире — прошли рейды по пожарной безопасности.

Происшествия
Появилось видео пожара в многоэтажке в Севастополе

Появилось видео пожара в многоэтажке в Севастополе видео

Правоохранители выясняют причины пожара, который почти полностью уничтожил квартиру многоквартирного дома в Каче.

Происшествия
У политзаключенного в России крымчанина Муслима Алиева подтвердился COVID-19

У политзаключенного в России крымчанина Муслима Алиева подтвердился COVID-19

У фигуранта ялтинского дела запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир» Муслима Алиева, который находился в СИЗО Башкортостана, подтвержден COVID-19.

Происшествия
Четверо москвичей потерялись в крымских горах

Четверо москвичей потерялись в крымских горах

В Крыму спасатели помогли туристам из Москвы, застрявшим в горах на Южном берегу Крыма.

Stars
«Началось в колхозе утро»: в Крыму затопило дачу Алены Свиридовой

«Началось в колхозе утро»: в Крыму затопило дачу Алены Свиридовой

Дачу российской певицы Алены Свиридовой в Керчи затопило из-за прорыва водопровода, пожаловалась звезда своим поклонникам.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации