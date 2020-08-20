Крымчане незаконно выловили креветки на 6,5 млн рублей

Два жителя Раздольненского района по ночам незаконно добывали креветку.

Крымчане выловили более 70 тыс экземпляров на 6,5 млн руб, сообщила сегодня пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по республике.

«При осмотре места осуществления противоправной деятельности пограничники обнаружили и изъяли у указанных лиц свыше 70 тыс экземпляров ракообразных, а также применяемые ими орудия лова, – уточнили в пресс-службе. – С учетом факта осуществления вылова креветки в период действующего запрета расчет ущерба на каждый незаконно добытый экземпляр ВБР производится в двойном размере. Таким образом, только по предварительным оценкам, ущерб, нанесенный биоресурсам от противоправных действий рыбаков, превысил 6,5 млн рублей».

В настоящее время в отношении граждан проводятся дополнительные проверочные мероприятия, по результатам которых будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов.

Ограничительные меры на добычу черноморской креветки и мидий в акваториях Черного и Азовского морей действуют до 31 августа. Ответственность за нарушение указанных правил предусматривает как административное, так и уголовное наказание.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Симферополе обнаружили точки продажи нелегальных арбузов. В крымской столице проведен рейд по контролю размещения сезонных нестационарных торговых объектов для реализации бахчевых культур.

Власти Ялты предупредили, что будут гонять торговцев с плато Ай-Петри. Сотрудники ялтинской администрации будут регулярно проводить рейды на плато Ай-Пери для того, чтобы выгонять постоянно устраивающихся там нелегальных торговцев.

Осужденного за убийство ресторатора из Севастополя перевели в Москву. Сербского ресторатора Славиша Карабашевича, который в последние несколько лет вел бизнес в Севастополе, перевели в СИЗО Москвы для экстрадиции в Сербию.

Власти пришли к «дикарям» в Крыму с жесткими проверками. В Севастополе в популярном месте отдыха с палатками — знаменитом благодаря фильму «Дикари» Инжире — прошли рейды по пожарной безопасности.