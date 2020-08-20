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Крым без воды

Часть полуострова переходит на жесткий график подачи воды

Власти Крыма объявили сегодня о грядущих ограничениях в подачи воды на полуострове. В первую очередь, это коснется Симферополя.

Водный кризис

Крым переходит на почасовую подачу воды

21:39 четверг, 20 августа 2020
Крым переходит на почасовую подачу воды

фото © Новости Крыма

С 24 августа Симферополь, Симферопольский и Бахчисарайский районы переходят на почасовой график подачи воды.

Об этом сообщил гендиректор ГУП РК «Вода Крыма» Владимир Баженов в эфире телеканала «Крым 24».

Переход на ограниченный режим водопотребления будет проходить в три этапа. Первый этап начнется 24 августа: в указанных районах отключат горячую воду и снизят потребление холодной воды, в большинстве сел и поселков вокруг столицы вода будет подаваться два раза в сутки по несколько часов. 

С 31 августа, на втором этапе, часть районов Симферополя перейдет на дневное обеспечение водой (с 6:00 до 23:00), остальные продолжат получать воду два раза в день по несколько часов.

7 сентября начнется третий этап ограничения водоснабжения, на котором утвержденные ранее графики будут сокращаться по часам: там, где районы получали воду в течение четырех часов, график сократится до трех или двух часов; те районы, которые получали воду два раза в сутки, могут перейти на один раз в сутки, отметил Владимир Баженов. Все будет зависеть от наполняемости водохранилищ.

«Симферопольцев и жителей ближайших населенных пунктов, которые подключены к городским сетям, в принципе, это не очень удивит: мы последний микрорайон (Симферополя – ред.) – 60 лет Октября, Аральскую, часть Русской, сняли с режимного водоснабжения аж в 2014 году. Переживем. Переживем однозначно – как пережили блэкаут, как пережили все остальное», - успокоил гендиректор «Воды Крыма», посетовав, что за шесть лет в Крыму успели сделать не все мероприятия.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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