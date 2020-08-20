Крым остался без воды: опубликован график ее подачи

Крым без воды
Часть полуострова переходит на жесткий график подачи воды
Власти Крыма объявили сегодня о грядущих ограничениях в подачи воды на полуострове. В первую очередь, это коснется Симферополя.
Власти Крыма объявили сегодня о грядущих ограничениях в подачи воды на полуострове. В первую очередь, это коснется Симферополя.
фото © Новости Крыма
Микрорайоны Симферополя:
с. Строгоновка с 18:00 до 22:00
с. Айкаван, с. Ана-Юрт, с. Акрополис с 18:00 до 22:00
с. Пионерское, с. Лозовое, с. Доброе, с. Заречное, с. Андрусово, с. Ферсманово с 18:00 до 22:00
пгт. Почтовое с 17:00 до 21:15
с. Новопавловка с 17:00 до 21:30
с. Тополи, с. Приятное Свидание с 17:00 до 21:00
СТ Союз с 17:00 до 22:00
с. Кизиловое, с. Каштановое, с. Партизанское, с. Малиновка с 18:00 до 22:00
с. Трудолюбово, с. Трехпрудное с 17:00 до 21:00
пгт. Молодежное, с. Грушевое с 06:00 до 09:00, с 18:00 до 22:00
с. Мирное с 06:00 до 09:00, с 18:00 до 22:00
с. Дубки, с. Фонтаны, с. Новониколаевка с 18:00 до 22:00
Станция Чистенькая с 18:00 до 22:00
с. Перово с 17:30 до 21:30
с. Молочное с 17:15 до 21:15
с. Обрыв, с. Залесье
с. Чистенькое, с. Левадки с 18:00 до 22:00
с. Совхозное, с. Битумное с 06:00 до 09:00, с 18:00 до 22:00 Возможны отклонения от графика подачи воды и перебои в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте передумали ставить «Колесо обозрения» на набережной. Соответствующее решение принято в ходе заседания I Архитектурно-градостроительного совета при Администрации города Ялты.
В Крыму провели рейд по пляжам Большой Ялты. По итогам выезда было проверено 27 пляжей. Об этом сообщила пресс-служба Минкурортов РК.
Поклонская предложила Севастополю вернуть стройотходы в элитный отель. Депутат Госдумы Наталья Поклонская предложила возвращать КамАЗы со строительным мусором курортного комплекса «Мрия» из Байдарской долины обратно 5-звездочному отелю.
Засуха: в Симферополе уже готовят графики подачи воды. В Симферополе готовятся к введению ограничений водоснабжения.
График подачи воды в Симферопольский и Бахчисарайский районы с 24 августа 2020 года.
Администрация Симферополя установит возле социальных объектов и в жилых микрорайонах города более 230 накопительных баков для воды.
Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов открыл новую комету в Солнечной системе, она получила его имя.
За 19 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.
13 часов назад
2 часа назад
12 часов назад
12 часов назад
16 часов назад
Известный российский певец Юрий Лоза поделился впечатлениями от поездки в Крым. В частности, исполнителя разочаровали жители полуострова, написал он в Facebook.
© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей
Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».
Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.
О проекте | Политика конфидициальности