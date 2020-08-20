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Крым без воды

Часть полуострова переходит на жесткий график подачи воды

Власти Крыма объявили сегодня о грядущих ограничениях в подачи воды на полуострове. В первую очередь, это коснется Симферополя.

Водный кризис

Крым остался без воды: опубликован график ее подачи

Крым остался без воды: опубликован график ее подачи

фото © Новости Крыма

График подачи воды в Симферопольский и Бахчисарайский районы с 24 августа 2020 года.

Микрорайоны Симферополя:

с. Строгоновка с 18:00 до 22:00

с. Айкаван, с. Ана-Юрт, с. Акрополис с 18:00 до 22:00

с. Пионерское, с. Лозовое, с. Доброе, с. Заречное, с. Андрусово, с. Ферсманово с 18:00 до 22:00

пгт. Почтовое  с 17:00 до 21:15

с. Новопавловка с 17:00 до 21:30

с. Тополи, с. Приятное Свидание с 17:00 до 21:00

СТ Союз с 17:00 до 22:00

с. Кизиловое, с. Каштановое, с. Партизанское, с. Малиновка с 18:00 до 22:00

с. Трудолюбово, с. Трехпрудное с 17:00 до 21:00

пгт. Молодежное, с. Грушевое с 06:00 до 09:00, с 18:00 до 22:00

с. Мирное с 06:00 до 09:00, с 18:00 до 22:00

с. Дубки, с. Фонтаны, с. Новониколаевка с 18:00 до 22:00

Станция Чистенькая с 18:00 до 22:00

с. Перово с 17:30 до 21:30

с. Молочное с 17:15 до 21:15

с. Обрыв, с. Залесье

Снижено давление

с. Чистенькое, с. Левадки с 18:00 до 22:00

с. Совхозное, с. Битумное с 06:00 до 09:00, с 18:00 до 22:00 Возможны отклонения от графика подачи воды и перебои в связи с низкими горизонтами водохранилищ естественного стока. 

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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