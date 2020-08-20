Какой сегодня праздник 20 августа

фото © pixabay.com

Сегодня, 20 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День рождения Чебурашки

Это необычное животное - забавный мультгерой учит добрым делам детей аж с 1966 года.

Маленький экзотический зверек с большими ушами - это сказочное отражение ребенка. С одной стороны, он - нуждающийся в защите и опеке взрослого товарища (крокодил Гена), а с другой - это детская мудрость и непосредственность. Свою популярность Чебурашка приобрел в 1968 году после экранизации книги «Крокодил Гена и его друзья».

Всемирный день лени (World Laziness Day)

20 августа – праздник необычный и даже странный. Это Всемирный день лени (World Laziness Day).

Отмечают его неофициально. И цель его – вовсе не полениться в этот день, а, наоборот, задуматься о том, что делает лень с человеком и как побороть лень.

В современном мире лень – это зачастую признак болезни (синдрома хронической усталости или апатии, стресса). Поэтому время от времени полениться на самом деле будет человеку на пользу.

День Пимены-Марины

Народный праздник «Марины-Пимены» отмечается 20 августа (по старому стилю - 7 августа). В этот день церковь чтит сразу двух святых - преподобного Пимена и мученика Марина. Другие названия праздника: «Марина», «Пимен», «День больных и сирот». 20 августа полагалось потчевать больных и сирот яблоками, медом и пирогами. Ночи становились прохладными. По аистам гадали об осени.

Также сегодня, 20 августа, отмечают такие праздники:

- День памяти преподобного Антония Оптинского

- День восстановления независимости Эстонии

- Большая неделя Бильбао в Испании

- Всемирный день комара (World Mosquito Day)

- День музыкальных шкатулок

- День лимонада (National Lemonade Day) в США

- День радио (National Radio Day) в США

- День возобновляемых источников энергии в Индии

- День шоколадного пирога с пеканом (National Chocolate Pecan Pie Day) в США

- День Вооруженных сил национального освобождения в Восточном Тиморе

- День святого Иштвана в Венгрии

- День народной революции в Марокко

Сегодня именины празднуют: Никанор, Феодосий, Наркисс, Иперехий, Мокей, Пимен, Марин, Дементий, Астерий, Меркурий, Митрофан, Ор, Потамий, Созон.

Что происходило 20 августа в прошлые годы

1619 - один из первых фактов работорговли: голландцы из Африки привезли в Америку 20 негров и продали их в рабство жителям Джеймстауна.

1812 - император Российской империи Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова.

1876 - первый геноцид современности: массовое уничтожение армянского населения в Османской империи.

1897 - индийский врач и паразитолог Рональд Росс обнаруживает возбудителей малярии (ранее известная как «болотная лихорадка»).

1912 - гениальный изобретатель Томас Эдисон получил патент на фонограф и электробатарею.

1956 - в Британии начала действовать первая ядерная электростанция «Calder Hall».

1980 - итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски (первым на планете покорил все горы «восьмитысячники»).

1988 - окончилась ирано-иракская война (один из крупнейших военных конфликтов после 1945 года, во время боевых действий активно использовалось химическое оружие).

1998 - провинция Квебек не может в одностороннем порядке принимать решение об отделении от Канадывердикт Верховного суда Канады.

2002 - по причине выявления неполадок в подушках безопасности корпорация «Дженерал моторз» решила отозвать около семисот тысяч автомобилей.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 августа. Какие праздники будут завтра?

Ранее Новости Крыма сообщали:

Скандал: в Крыму «накручивали» результаты в голосовании за гимн Симферополя. Новая попытка выбрать гимн Симферополя через голосование на сайте Общественного совета города закончилась скандалом.

Россиянин доехал в Крым с Урала на инвалидной коляске. Житель Нижнего Тагила Сергей Москаленко отправился к морю в Крым на инвалидном кресле с электроприводом.

Какой сегодня праздник 19 августа. Сегодня, 19 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Какой сегодня праздник 18 августа. Сегодня, 18 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.