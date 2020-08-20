Общество
Какой сегодня праздник 20 августа
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Сегодня, 20 августа 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.
День рождения Чебурашки
Это необычное животное - забавный мультгерой учит добрым делам детей аж с 1966 года.
Маленький экзотический зверек с большими ушами - это сказочное отражение ребенка. С одной стороны, он - нуждающийся в защите и опеке взрослого товарища (крокодил Гена), а с другой - это детская мудрость и непосредственность. Свою популярность Чебурашка приобрел в 1968 году после экранизации книги «Крокодил Гена и его друзья».
Всемирный день лени (World Laziness Day)
20 августа – праздник необычный и даже странный. Это Всемирный день лени (World Laziness Day).
Отмечают его неофициально. И цель его – вовсе не полениться в этот день, а, наоборот, задуматься о том, что делает лень с человеком и как побороть лень.
В современном мире лень – это зачастую признак болезни (синдрома хронической усталости или апатии, стресса). Поэтому время от времени полениться на самом деле будет человеку на пользу.
День Пимены-Марины
Народный праздник «Марины-Пимены» отмечается 20 августа (по старому стилю - 7 августа). В этот день церковь чтит сразу двух святых - преподобного Пимена и мученика Марина. Другие названия праздника: «Марина», «Пимен», «День больных и сирот». 20 августа полагалось потчевать больных и сирот яблоками, медом и пирогами. Ночи становились прохладными. По аистам гадали об осени.
Также сегодня, 20 августа, отмечают такие праздники:
- День памяти преподобного Антония Оптинского
- День восстановления независимости Эстонии
- Большая неделя Бильбао в Испании
- Всемирный день комара (World Mosquito Day)
- День музыкальных шкатулок
- День лимонада (National Lemonade Day) в США
- День радио (National Radio Day) в США
- День возобновляемых источников энергии в Индии
- День шоколадного пирога с пеканом (National Chocolate Pecan Pie Day) в США
- День Вооруженных сил национального освобождения в Восточном Тиморе
- День святого Иштвана в Венгрии
- День народной революции в Марокко
Сегодня именины празднуют: Никанор, Феодосий, Наркисс, Иперехий, Мокей, Пимен, Марин, Дементий, Астерий, Меркурий, Митрофан, Ор, Потамий, Созон.
Что происходило 20 августа в прошлые годы
1619 - один из первых фактов работорговли: голландцы из Африки привезли в Америку 20 негров и продали их в рабство жителям Джеймстауна.
1812 - император Российской империи Александр I назначил главнокомандующим всеми русскими армиями и ополчением Михаила Кутузова.
1876 - первый геноцид современности: массовое уничтожение армянского населения в Османской империи.
1897 - индийский врач и паразитолог Рональд Росс обнаруживает возбудителей малярии (ранее известная как «болотная лихорадка»).
1912 - гениальный изобретатель Томас Эдисон получил патент на фонограф и электробатарею.
1956 - в Британии начала действовать первая ядерная электростанция «Calder Hall».
1980 - итальянский альпинист Райнхольд Месснер впервые покорил Эверест в одиночку без использования дыхательной кислородной маски (первым на планете покорил все горы «восьмитысячники»).
1988 - окончилась ирано-иракская война (один из крупнейших военных конфликтов после 1945 года, во время боевых действий активно использовалось химическое оружие).
1998 - провинция Квебек не может в одностороннем порядке принимать решение об отделении от Канадывердикт Верховного суда Канады.
2002 - по причине выявления неполадок в подушках безопасности корпорация «Дженерал моторз» решила отозвать около семисот тысяч автомобилей.
Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 августа. Какие праздники будут завтра?
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