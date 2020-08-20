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Власть

ФСБ-шники задержали севастопольца за ловлю мидий

Жителя Инкермана застали на одном из причалов за незаконным отловом мидий.

Об этом сообщили в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Республике Крым.

К моменту своего задержания, рыбак уже успел выловить более 4000 раковин, несмотря на то, что до 31 августа в Азово-Черноморском бассейне действует запрет на вылов мидий.

На задержанного мужчину составили административный протокол по статье КоАП о нарушении стандартов или условий лицензии, регламентирующих деятельность во внутренних морских водах, территориальном море, на континентальном шельфе и в исключительной экономической зоне РФ.

«По результатам проведенной экспертизы нанесенный ущерб составил около 200 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе ведомства. – Нарушителю грозит крупный штраф».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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