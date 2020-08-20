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Коронавирус в Крыму

Еще два человека скончались от COVID за сутки в Крыму

10:53 четверг, 20 августа 2020
Еще два человека скончались от COVID за сутки в Крыму

фото © Новости Крыма

В Республике Крым за прошедшие сутки зарегистрировано еще два летальных случая у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в ежедневной статистике по COVID регионального Министерства здравоохранения.

Общее количество смертей от коронавируса в республике достигло 26 человек. Сутками ранее в регионе скончался один пациент с коронавирусом, в этот же день еще один пациент умер в Севастополе. 

Всего под медицинским наблюдением по состоянию на 20 августа находится 1086 человек, из них 807 лечатся в стационарах, 12 находятся под динамическим наблюдением на дома, а 267 – в обсерваторах.

Еще 502 человека в данный момент продолжают лечение от коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки в республике зафиксировали 22 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 11 выявлены при обращении людей за медицинской помощью, пять как контактные с ранее заболевшими и шесть – среди здорового населения при скрининге. 

Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировали 1855 случаев заболевания COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти заявляют, что в крымских санаториях нет массовых заражений COVID-19. Роспотребнадзор не зафиксировал массовых случаев заражения COVID-19 в детских лагерях и санаториях Крыма.

Российские туристы думают, что смогут пересидеть вторую волну COVID в Крыму. Туристы из других регионов России продолжают бронировать места для отдыха в Крыму, несмотря на слухи о «второй волне» коронавируса.

В Краснодарском крае продлен режим повышенной готовности. В Краснодарском крае режим повышенной готовности из-за пандемии коронавирусной инфекции продлен до 3 сентября.

Один человек скончался от COVID-19 в Севастополе. Один человек скончался в Севастополе от COVID-19 за прошедшие сутки, в городе зарегистрировано два новых случая заражения.

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За 19 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 22 случая коронавирусной инфекции.

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