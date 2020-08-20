Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму выросло число заразиышихся коронавирусом ● Власти заявляют, что в крымских санаториях нет массовых заражений COVID-19 ● Российские туристы думают, что смогут пересидеть вторую волну COVID в Крыму ● Часть крымских школьников останется без звонков на перемены ● В Краснодарском крае продлен режим повышенной готовности
Еще два человека скончались от COVID за сутки в Крыму
фото © Новости Крыма
В Республике Крым за прошедшие сутки зарегистрировано еще два летальных случая у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Об этом говорится в ежедневной статистике по COVID регионального Министерства здравоохранения.
Общее количество смертей от коронавируса в республике достигло 26 человек. Сутками ранее в регионе скончался один пациент с коронавирусом, в этот же день еще один пациент умер в Севастополе.
Всего под медицинским наблюдением по состоянию на 20 августа находится 1086 человек, из них 807 лечатся в стационарах, 12 находятся под динамическим наблюдением на дома, а 267 – в обсерваторах.
Еще 502 человека в данный момент продолжают лечение от коронавирусной инфекции.
За прошедшие сутки в республике зафиксировали 22 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 11 выявлены при обращении людей за медицинской помощью, пять как контактные с ранее заболевшими и шесть – среди здорового населения при скрининге.
Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировали 1855 случаев заболевания COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Власти заявляют, что в крымских санаториях нет массовых заражений COVID-19. Роспотребнадзор не зафиксировал массовых случаев заражения COVID-19 в детских лагерях и санаториях Крыма.
Российские туристы думают, что смогут пересидеть вторую волну COVID в Крыму. Туристы из других регионов России продолжают бронировать места для отдыха в Крыму, несмотря на слухи о «второй волне» коронавируса.
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