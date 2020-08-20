Еще два человека скончались от COVID за сутки в Крыму

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В Республике Крым за прошедшие сутки зарегистрировано еще два летальных случая у пациентов с коронавирусной инфекцией.

Об этом говорится в ежедневной статистике по COVID регионального Министерства здравоохранения.

Общее количество смертей от коронавируса в республике достигло 26 человек. Сутками ранее в регионе скончался один пациент с коронавирусом, в этот же день еще один пациент умер в Севастополе.

Всего под медицинским наблюдением по состоянию на 20 августа находится 1086 человек, из них 807 лечатся в стационарах, 12 находятся под динамическим наблюдением на дома, а 267 – в обсерваторах.

Еще 502 человека в данный момент продолжают лечение от коронавирусной инфекции.

За прошедшие сутки в республике зафиксировали 22 новых случая заболевания новой коронавирусной инфекцией, из них 11 выявлены при обращении людей за медицинской помощью, пять как контактные с ранее заболевшими и шесть – среди здорового населения при скрининге.

Всего с начала пандемии в Республике Крым зарегистрировали 1855 случаев заболевания COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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Власти заявляют, что в крымских санаториях нет массовых заражений COVID-19. Роспотребнадзор не зафиксировал массовых случаев заражения COVID-19 в детских лагерях и санаториях Крыма.

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