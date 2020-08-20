Чиновников Севастополя будут учить говорить по-русски

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Госслужащие из правительства Севастополя пройдут курсы делового русского языка.

По данным портала госзакупок, на это потратят 281 тысячу рублей из бюджета города.

Планируется, что в программе дополнительного профессионального образования «Деловой русский язык на государственной гражданской службе» поучаствуют 50 человек, из которых будут сформированы две группы.

Преподаватели должны будут научить их строить речь в соответствии с языковыми, коммуникативными и этическими нормами, устранять ошибки и употреблять специализированную деловую лексику. Отдельно госслужащие будут учиться составлять, редактировать и анализировать тексты деловых бумаг и документов, а также пользоваться словарями русского языка, научной и справочной литературой.

Кроме того, после прослушивания курса чиновники должны будут анализировать свою речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности.

В программе должны быть как теоретические, так и практические занятия. А по итогу ученики обязаны будут пройти аттестацию, где покажут, чему научились.

По данным госзакупки, пройти курсы чиновники должны до 30 ноября 2020 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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