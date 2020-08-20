Происшествия
Четверо москвичей потерялись в крымских горах
фото © Новости Крыма
В Крыму спасатели помогли туристам из Москвы, застрявшим в горах на Южном берегу Крыма.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым.
Информация о пострадавших поступила в службу спасения около четырех часов дня. Выяснилось, что четверо столичных путешественников отправились на прогулку в район горы Демерджи, но сбились с тропы, зашли на опасный участок и не могут самостоятельно двигаться дальше.
На помощь туристам выехала дежурная группа Алуштинского отряда «КРЫМ-СПАС». Потерявшуюся группу нашли по голосу.
«Группа туристов была обнаружена на труднодоступном скальном участке. С помощью альпинистского снаряжения отдыхающие из Москвы были эвакуированы со скальных обрывов на плато. В дальнейшем спасенные выведены из горно-лесной зоны к личному автомобилю», - сообщили в МЧС.
Ранее в этом же районе спасателям пришлось оказываться помощь еще двум москвичам, которые тоже сбились с пути и застряли на скалах.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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