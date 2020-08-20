Астроном-любитель из Крыма открыл новую комету в Солнечной системе

фото © Личный архив Геннадия Борисова

Астроном-любитель из Крыма Геннадий Борисов открыл новую комету в Солнечной системе, она получила его имя.

Об этом сам Борисов сообщил в четверг ТАСС. Это 10-я комета, открытая астрономом.

«Центр малых планет сегодня подтвердил, что обнаруженный мною объект является кометой Солнечной системы. Мною комета была обнаружена 17 августа 2020 года», - сообщил Борисов.

По его словам, комета находится в созвездии Возничего и будет хорошо видна осенью в телескоп. Она является объектом Солнечной системы.

Ранее сообщалось, что в августе 2019 года Борисов первым в мире открыл межзвездную комету. Она была обнаружена на границе созвездий Рыси и Рака на зеркально-линзовом телескопе собственного изготовления, установленном в поселке Научный в Крыму. Первое открытие кометы было сделано им в 2013 году.

Геннадий Борисов российский конструктор телескопов и астроном-любитель из Крыма, открывший первую известную межзвездную комету 2I/Borisov.

Среди астрономов-любителей Евразии никто не смог отыскать их больше, чем Геннадий Борисов.

Свой первый телескоп он собрал задолго до уроков астрономии в школе. Мальчишке было лет 15, когда на звезды он начал смотреть через собственный прибор, собранный дома. Потом появились единомышленники, ребята постарше, и уже вместе они делали телескопы, которые и сегодня трудно назвать любительскими.

В тексте использованы материалы: ТАСС

Ранее Новости Крыма сообщали:

Северную сторону Севастополя хотят застроить семейными гостиницами. Власти Севастополя намерены заняться проектом по созданию на Северной стороне туристического кластера для пляжного семейного отдыха.

К Земле незаметно приблизился астероид. Астероид размером с автомобиль пролетел всего в 2950 километрах от Земли, что ниже почти всех искусственных спутников на орбите.

Парк в Симеизе обещают благоустроить. Скоро приступят к благоустройству парка в Симеизе, сообщают власти Ялты.

Удивительные открытия археологов пролили свет на историю Крыма. Накануне археологи отметили профессиональный праздник. Любители разгадывать загадки древности в это время находятся на раскопках.