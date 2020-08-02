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Власть

Жириновский посоветовал Лукашенко «брать пример с Крыма»

19:34 воскресенье, 2 августа 2020
Жириновский посоветовал Лукашенко «брать пример с Крыма»

фото © ТАСС

Лидер российской политической партии ЛДПР Владимир Жириновский посоветовал президенту Беларуси Александру Лукашенко снять свою кандидатуру с президентских выборов и последовать примеру Крыма.

Об этом Жириновский сказал журналистам, сообщает РИА Новости.

Лидер ЛДПР сравнил власть с «наркотиком, который не дает Лукашенко оставить пост».

«Дорожка, самолеты, почетный караул, и все кланяются... Александр Григорьевич, оторвитесь вы... и проведите красивые выборы, сняв свою кандидатуру с выборов», – высказался российский политик.

При этом Жириновский добавил, что самый лучший вариант – это «возвращение Белоруссии к родным берегам по примеру Крыма».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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