Высокие и полные болеют коронавирусом чаще и тяжелее

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Высокие чаще подхватывают коронавирус – к такому выводу пришла международная группа ученых, изучающая факторы, повышающие риск инфицирования COVID-19.

При этом люди, чей рост выше 183 см, рискуют заразиться в два раза больше, чем те, кто до этой отметки не дорос. Это исследование привнесло пункт «рост» в список факторов риска, где уже значился вес и еще ряд провоцирующих признаков.

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Напомним, предыдущие исследования из этой же серии в качестве факторов риска инфицирования выявили как ряд физиологических признаков (вес, возраст), так и особенности образа жизни – пользование наличными деньгами и общественными кухнями (отели, общежития, общепит), регулярные поездки в общественном транспорте и/или работа на нем, членство в профсоюзах и частое посещение мест скопления людей.

В этот раз группа специалистов Оксфордского и Техасского университетов, исследовав данные 2000 жителей Великобритании и США, опубликовала на их основе вывод: чем выше рост, тем выше риск.

По словам профессора Эвана Контопантелиса, взаимосвязь роста и инфицирования выявлена при более детальном изучении способов распространения коронавирусной инфекции. В частности, механизма распространения мелких частиц выделений из дыхательных путей инфицированных людей.

Известно, что чаще всего COVID-19 передается другим при чихании, кашле или даже разговоре зараженного, при которых из его рта выбрасываются микрокапли выделений, содержащих жизнеспособные вирусные частицы. При этом еще недавно считалось, что наиболее опасные крупные капли. Но последние исследования показали, что более крупные капли инфицированной слюны и мокроты менее долговечны и, соответственно, опасны, чем мелкие. В то время, как крупные капли распространяются на небольшие расстояния и довольно быстро опускаются на землю или поверхности, мелкие и более легкие капли не только задерживаются в воздухе на несколько часов, но и разносятся его потоками. Эту витающую в воздухе взвесь микрокапель с вирусными частицами ученые обозначили как «аэрозоль» и теперь предупреждают о его опасности:

«Аэрозоли находятся в воздухе долгое время и распространяются на дальние дистанции, поэтому могут заразить больше человек, чем осевшие на поверхность капли, - сообщили исследователи. – При этом, чем выше человек, тем больше у него шансов вдохнуть инфицированный аэрозоль».

Эксперименты с аэрозолем показали, что вдвое выше такой риск у людей, чей рост начинается от 183 см. В качестве мер безопасности авторы исследования призывают к использованию масок и соблюдению социальной дистанции, напоминая, что скорость капель слюны, вылетевших изо рта, может составлять до 8,5 м/с. При этом аэрозоль будет витать в воздухе на высоте около 2-х метров, постепенно снижаясь, после чего в зоне его поражения окажутся также невысокие люди и дети.

«Дальнобойность» слюны выявили кипрские ученые в ходе моделирования с учетом влияния температуры воздуха, скорости ветра, влажности, взаимодействия молекул слюны и воздуха и преобразования из жидкости в пар. Эксперименты показали, что при температуре воздуха около 20 градусов, влажности 50% и нулевой скорости ветра, частицы слюны не перемещаются более чем на два метра. Но даже при самом легком ветерке (скоростью 4 км/ч) микрокапли слюны способны преодолеть 5,5 м за пять секунд. А при скорости ветра, к примеру, 15 км/ч, слюна пролетит 6 метров за 1,6 секунды.

Эти цифры наглядно показывают, что дистанция даже в 2 метра не эффективна, если на человеке нет маски: даже если больной будет чихать и кашлять на «безопасном» расстоянии, вирусные частицы смогут добраться до здорового по воздуху.

- Группа риска по коронавирусу регулярно пополняется с накопленным опытом, - подтверждает терапевт Наталья Синицына. – Врачи стараются по возможности знакомиться с данными всех новых исследований. По версии российских врачей, «рейтинг» предположительных жертв заболевания возглавляют пожилые люди, на втором месте – страдающие ожирением. Далее диабетики, легочники, сердечники, алкоголики, заядлые курильщики и аллергики. Но эти факторы связаны с особенностями иммунитета, а не способом передачи, как в случае с высокими людьми. Сам по себе рост никак не может влиять на состояние иммунитета, то есть, рослые люди рискуют только в связи с описанным механизмом передачи вируса. Поэтому, если людям с лишним весом мы настойчиво рекомендуем от него, как от идеальной платформы для развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, по возможности избавляться, то людям с высоким ростом можно посоветовать только строго соблюдать все существующие меры предосторожности.

Если люди с избыточным весом тяжелее переносят COVID-19, то с ростом выше среднего подобной связи нет. Ожирение подразумевает нездоровое питание, сниженную двигательную активность, нарушенный метаболизм и хронические заболевания, что вкупе негативно отражается на иммунитете, а легких и на сердце. Людям же с «лишними» сантиметрами, в отличие от лишних килограммов, важно помнить о механических способах предохранения – масках и очистке воздуха в помещениях.

Заодно еще раз развею расхожий миф, что маска защищает не своего носителя, а лишь окружающих от него. Это не так: маска – это барьер, препятствующий не только распространению выдыхаемого вами, но и проникновению воздуха с болезнетворными частицами в ваши дыхательные пути.

Наиболее эффективны одноразовые маски, особенно, если их менять каждые несколько часов, утилизируя использованные. А многоразовые тканевые маски необходимо кипятить.

В тексте использованы материалы: МК

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