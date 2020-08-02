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Коронавирус в Крыму

Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе

20:51 воскресенье, 2 августа 2020
Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе

фото © pixabay.com

Отказ от ношения масок при контактах с другими людьми является одной из главных ошибок, которую совершают во время отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в беседе с «Комсомольской правдой».

«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции», — пояснил Бойцов, добавив, что ношение маски в общественных местах является знаком уважения к окружающим.

Кроме того, Бойцов предупредил об опасности самолечения. Так, например, прием некоторых лекарств без назначения врача может привести к геморрагическому инсульту или желудочно-кишечному кровотечению.

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В тексте использованы материалы: Форпост

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