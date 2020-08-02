Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму назвали условия возвращения к дистанционному обучению в школах ● Коронавирус за сутки выявлен у трех человек в Севастополе ● В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса ● Астролог предсказал вторую и третью волну коронавируса до конца года ● Минздрав России обещает массовую вакцинацию населения от COVID-19 в октябре
Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе
фото © pixabay.com
Отказ от ношения масок при контактах с другими людьми является одной из главных ошибок, которую совершают во время отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в беседе с «Комсомольской правдой».
«Запомните: когда оба участника инфекционного процесса — и тот, кто заражен, но еще не знает об этом, и тот, кто не заражен, носят маски, то именно так мы останавливаем распространение инфекции», — пояснил Бойцов, добавив, что ношение маски в общественных местах является знаком уважения к окружающим.
Кроме того, Бойцов предупредил об опасности самолечения. Так, например, прием некоторых лекарств без назначения врача может привести к геморрагическому инсульту или желудочно-кишечному кровотечению.
В России насчитывается 850 тысяч заболевших коронавирусом, выздоровели более 650 тысяч человек, погибло 14 128 человек.
В тексте использованы материалы: Форпост
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса. За 1 августа на территории Республики Крым подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции.
Астролог предсказал вторую и третью волну коронавируса до конца года. Весь мир, в том числе и Россия, до конца года переживет не только вторую, но и третью волну коронавируса.
Минздрав России обещает массовую вакцинацию населения от COVID-19 в октябре. Россия планирует в октябре начать массовую вакцинацию граждан от COVID-19, сказал 1 августа российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает Радіо Свобода.
ДТП с микроавтобусом на «Тавриде»: власти рассказали о состоянии выживших пассажиров. Пятеро выживших в аварии с микроавтобусом на трассе «Таврида» в Белогорском районе находятся в стабильном тяжелом состоянии.
«Наводить порядок»: Поклонская хочет приехать в Феодосию со спецназом
Депутат Госдумы и бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская рассказала о желании приехать в Феодосию со спецназом для наведения порядка.
Врач перечислил главные ошибки при коронавирусе
Отказ от ношения масок при контактах с другими людьми является одной из главных ошибок, которую совершают во время отмены ограничений, введенных из-за распространения коронавирусной инфекции, заявил главный кардиолог Минздрава Сергей Бойцов в беседе с «Комсомольской правдой».
В санатории «Форос» уволили казака, который гонял нагайкой туристов
В южнобережном санатории «Форос» расторгнули договор с охранником, который прогонял туристов с пляжа, замахиваясь нагайкой.
Жуткое ДТП на «Тавриде» в Крыму: восемь погибших
Восемь человек погибли и еще восемь пострадали в результата столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму.
31 июля
Коронавирус за сутки выявлен у трех человек в Севастополе
Три новых случаев коронавируса выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.