Власть
В Севастополе прокуратура подала иск в суд из-за ограниченного доступа на пляж
Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура предъявила в суд исковое заявление к оператору пляжа «Аквамарин» из-за ограниченного доступа на территорию пляжа.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.
«Прокуратурой на основании публикаций в средствах массовой информации и поступивших обращений, организована проверка исполнения законодательства при ограничении хозяйствующим субъектом доступа граждан к пляжу «Аквамарин» в городе Севастополе. Установлено, что доступ граждан к береговой полосе и акватории Черного моря ограничен оператором пляжа», – говорится в сообщении.
Указывается, что по результатам проверки направлено исковое заявление о возложении на оператора пляжа обязанности устранить препятствия в виде ограничения свободного доступа к водному объекту.
Иск прокурора находится на рассмотрении в Гагаринском районном суде Севастополя.
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В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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