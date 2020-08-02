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Власть

В Севастополе прокуратура подала иск в суд из-за ограниченного доступа на пляж

09:25 воскресенье, 2 августа 2020
Севастополь

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура предъявила в суд исковое заявление к оператору пляжа «Аквамарин» из-за ограниченного доступа на территорию пляжа.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Прокуратурой на основании публикаций в средствах массовой информации и поступивших обращений, организована проверка исполнения законодательства при ограничении хозяйствующим субъектом доступа граждан к пляжу «Аквамарин» в городе Севастополе. Установлено, что доступ граждан к береговой полосе и акватории Черного моря ограничен оператором пляжа», – говорится в сообщении.

Указывается, что по результатам проверки направлено исковое заявление о возложении на оператора пляжа обязанности устранить препятствия в виде ограничения свободного доступа к водному объекту.

Иск прокурора находится на рассмотрении в Гагаринском районном суде Севастополя.

Комментарии оператора пляжа отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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