В Севастополе прокуратура подала иск в суд из-за ограниченного доступа на пляж

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура предъявила в суд исковое заявление к оператору пляжа «Аквамарин» из-за ограниченного доступа на территорию пляжа.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Севастополя.

«Прокуратурой на основании публикаций в средствах массовой информации и поступивших обращений, организована проверка исполнения законодательства при ограничении хозяйствующим субъектом доступа граждан к пляжу «Аквамарин» в городе Севастополе. Установлено, что доступ граждан к береговой полосе и акватории Черного моря ограничен оператором пляжа», – говорится в сообщении.

Указывается, что по результатам проверки направлено исковое заявление о возложении на оператора пляжа обязанности устранить препятствия в виде ограничения свободного доступа к водному объекту.

Иск прокурора находится на рассмотрении в Гагаринском районном суде Севастополя.

Комментарии оператора пляжа отсутствуют.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Суд заключил главу Крымского филиала «Росгранстроя» под стражу на два месяца. Киевский районный суд Симферополя избрал меру пресечения в виде заключения под стражу директору филиала Федерального учреждения «Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы» и еще двоим фигурантам дела.

В Крыму полиция обжаловала закрытие дела против атамана Акимова из-за одиночного пикета. Управление МВД России в Симферополе обжаловало решение Центрального суда Симферополя о закрытии административного дела против активиста, атамана общественной организации «Крымское казачество» Сергея Акимова.

Следственный комитет задержал организатора транзита в Крым, повлекшего гибель девяти человек. Организатор перевозки попавшего в смертельное ДТП микроавтобуса на трассе под Белогорском в Крыму задержан.

В Ялте «проверяющие» будут изымать товар у нелегальных торговцев. Эффективный механизм борьбы с несанкционированной торговлей появился в арсенале муниципалитета Ялты, сообщает отдел информационной политики администрации Ялты.