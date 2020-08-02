В Севастополе главу отделения партии «Родина» не допустили к выборам

Избирком Севастополя забраковал подписные листы главы севастопольского отделения партии «Родина» Ивана Комелова и не допустил его к выборам в парламент Севастополя.

Как сообщил сам Комелов, претензии избирательной комиссии возникли в связи с юридической коллизией между российским федеральным и севастопольским региональным законодательством.

Так, согласно новой редакции российского закона о выборах, подписант, который ставит автограф за выдвижение кандидата, должен вписать все свои персональные данные собственноручно, в то время как в Севастополе действует старая норма, где гражданин должен оставить только подпись, а все остальные графы подписного листа может заполнить третье лицо.

«Коллизия усугубляется еще и тем, что да, федеральное законодательство безусловно обладает высшей юридической силой, по сравнению с региональным, но согласно этому же федеральному законодательству, проверка подписных листов осуществляется согласно норм регионального закона», – пояснил Комелов.

Он считает, что точку в этом вопросе должен поставить суд. Политик, сообщил, что уже направил исковое заявление и ждет, когда будет назначена дата первого заседания.

Комелов утверждает, что ему удалось собрать максимально возможное количество подписей горожан за свое выдвижение – 1255.

На сайте городского избиркома нет официальных комментариев относительно недопуска Комелова к довыборам в местный парламент.

Ближайшие выборы в Севастополе пройдут в единый день голосования – 13 сентября. На них горожане смогут избрать губернатора города, а также одного депутата местного парламента.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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