В Севастополе активизировались мошенники с «прикольными деньгами»

В Севастополе опять фиксируются случаи обмана доверчивых граждан с помощью похожих на деньги «билетов Банка Приколов», сообщает УМВД по Севастополю.

В тех случаях, когда бдительные граждане отказываются принимать сувенирную продукцию в качестве оплаты, мошенники переходят к прямому воровству.

Накануне произошло сразу два инцидента с «прикольными деньгами» - примечательно, что их жертвами стали люди пожилого возраста.

Так, к 75-летней жительнице Севастополя пришел 26-летний гражданин и предложил быстро, качественно, и, разумеется, «недорого» установить пенсионерке пластиковые окна. Обсуждая условия и сроки предоставления услуги, гость предложил женщине внести аванс в размере 1000 рублей. Для этого злоумышленник протянул хозяйке квартиры сувенирную купюру «5000 рублей» и попросил дать 4000 рублей сдачи. Поверившая мошеннику пенсионерка выдала ему 4000 настоящих рублей – за получение которых оперативно найденному и арестованному злодею грозит до двух лет по ч.1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Еще один любитель выдавать сувенирную продукцию за настоящие деньги пытался обмануть 90-летнего соседа. Придя к пенсионеру под предлогом возврата долга – 2000 рублей – мошенник решил еще и заработать на этой операции. Протянув пенсионеру сувенирную «купюру» в 5000, он предложил дать сдачу.

Кредитор оказался недоверчивым, и от размена отказался. Тогда должник решил попросту обокрасть соседа: попросив стакан воды, преступник отправил хозяина на кухню, и успел за это время похитить 30 000 рублей из тумбочки и сбежать.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за грабеж. Ему так же грозит до двух лет тюрьмы, но по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража».

Как сообщалось, в мае ушло в суд Уголовное дело в отношении мошенницы, расплачивавшейся в магазине «билетами банка приколов».

Жительница Севастополя 1982 года рождения четыре раза расплатилась в магазине в с. Орловка шуточными купюрами «Банка Приколов» номиналом 1000 или 2000 «дублей», получив при этом сдачу настоящими деньгами. Таким образом злоумышленница причинила индивидуальному предпринимателю материальный ущерб на общую сумму более 5,7 тысячи рублей – и ей «светят» традиционные до двух лет лишения свободы.

В тексте использованы материалы: Форпост

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