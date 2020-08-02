Курортный сезон
Развитие сюжета: Отдыхающих в Крыму прогоняют с пляжа нагайкой ● Эксперты назвали самые популярные крымские курорты на бархатный сезон ● Отдых в некоторых отелях Крыма подорожал в пять раз ● В Ялте обнаружили пять пляжей, используемых без разрешительных документов ● Роскошные курорты и настоящие гадюшники - Варламов рассказал о Крыме
В санатории «Форос» уволили казака, который гонял нагайкой туристов
фото © Крым.реалии
В южнобережном санатории «Форос» расторгнули договор с охранником, который прогонял туристов с пляжа, замахиваясь нагайкой.
В администрации отметили, что охрану прибрежных территорий осуществляет казачье общество.
«Виновные будут установлены в определенном законодательством порядке. В настоящий момент исследуются все материалы, в том числе видеозаписи. Проведено внеплановое рабочее совещание сотрудников санатория по данному вопросу. С участником конфликта договор расторгнут», – говорится в сообщении.
По информации СМИ, казак, участвовавший в конфликте, состоит в хуторском казачьем обществе «Терек». Представители объединения не комментировали инцидент, также отсутствуют комментарии уволенного охранника.
Ранее сообщалось, что в поселке Форос охранник одноименного санатория прогонял отдыхающих с пляжа с помощью нагайки. Видео, на котором это видно, опубликовала в Instagram участница инцидента.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
❌🆘 #санаторийфорос_откройпляжи Это бешеное животное , работник Санатория Форос ! Сегодня угрожал плетью мне , моей семье и моему ребёнку 4 лет , лишь потому, что мы приехали на пляж , который посещали 6 лет подряд и сегодня , как оказалось , он каким -то чудом стал лечебным пляжем санатория Форос )))) и искупаться ты там можешь , только если поселишься за 200 тыщ руб. Ребята - это дно!!! Все остальное в сторис - прошу репост 🙌🏽Все должны знать , что , ‼️‼️‼️ ст. 6 Водного кодекса РФ, согласно которой, по общему правилу, любые поверхностные водные объекты, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, являются водными объектами общего пользования, то есть общедоступными водными объектами. Каждый гражданин вправе иметь доступ к таким водным объектам и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд. Для общего пользования также отводится береговая полоса земли вдоль береговой линии (границ водного объекта) шириной 20 м (ч. 6, ч. 8 ст. 6 Водного кодекса РФ) #санаторийфорос #санаторий_форос #дно #позор #санаторийфорос_откройпляжи #севастополь #крым2020 #чп_крым #чп_севастополь
Как рассказала, женщина во время ее отдыха с семьей у санатория «Форос», подошел охранник и начал угрожать плетью. По словам женщины, охранник выбил из ее рук и телефон и он разбился.Туристы попросили мужчину показать документы, почему именно им нельзя подойти к морю. Однако он направил их за объяснениями в администрацию. Туристы намерены подавать в суд.
Позже в МВД России по Крыму сообщили, что начали проверку из-за нападения охранника на отдыхающих.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Отдых в некоторых отелях Крыма подорожал в пять раз. Некоторые отельеры Крыма повысили цены на отдых в пять раз в связи с высоким спросом на отечественные курорты в период пандемии.
В Ялте обнаружили пять пляжей, используемых без разрешительных документов. Сотрудники МЧС Крыма в период с 21 по 24 июля 2020 года проводили мероприятия по мониторингу степени исполнения законодательства по обеспечению безопасности людей на водных объектах в границах муниципального образования городской округ Ялта.
Роскошные курорты и настоящие гадюшники - Варламов рассказал о Крыме. Известный российский блогер Илья Варламов дал оценку курортам Крыма и рассказал, где стоит отдыхать, а куда на полуострове лучше не соваться.
Россияне будут получать компенсацию за отдых в Крыму только с 1 октября. Компенсация за счет бюджета части стоимости тура по Крыму и Севастополю будет выплачиваться с 1 октября.
В санатории «Форос» уволили казака, который гонял нагайкой туристов
В южнобережном санатории «Форос» расторгнули договор с охранником, который прогонял туристов с пляжа, замахиваясь нагайкой.
ДТП с автобусом в Севастополе: всех пострадавших детей выписали из больницы
Шестерых детей, пострадавших в ДТП в Севастополе 1 августа, уже выписаны из больницы.
Коронавирус за сутки выявлен у трех человек в Севастополе
Три новых случаев коронавируса выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.
Жуткое ДТП на «Тавриде» в Крыму: восемь погибших
Восемь человек погибли и еще восемь пострадали в результата столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму.
31 июля
Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших
23 часа назад
ДТП с автобусом в Севастополе: пьяный водитель Мерседеса и другие подробности
Водитель иномарки, по вине которого произошла авария с маршрутным автобусом в Севастополе, находился в состоянии алкогольного опьянения.