В санатории «Форос» уволили казака, который гонял нагайкой туристов

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В южнобережном санатории «Форос» расторгнули договор с охранником, который прогонял туристов с пляжа, замахиваясь нагайкой.

В администрации отметили, что охрану прибрежных территорий осуществляет казачье общество.

«Виновные будут установлены в определенном законодательством порядке. В настоящий момент исследуются все материалы, в том числе видеозаписи. Проведено внеплановое рабочее совещание сотрудников санатория по данному вопросу. С участником конфликта договор расторгнут», – говорится в сообщении.

По информации СМИ, казак, участвовавший в конфликте, состоит в хуторском казачьем обществе «Терек». Представители объединения не комментировали инцидент, также отсутствуют комментарии уволенного охранника.

Ранее сообщалось, что в поселке Форос охранник одноименного санатория прогонял отдыхающих с пляжа с помощью нагайки. Видео, на котором это видно, опубликовала в Instagram участница инцидента.

Как рассказала, женщина во время ее отдыха с семьей у санатория «Форос», подошел охранник и начал угрожать плетью. По словам женщины, охранник выбил из ее рук и телефон и он разбился.Туристы попросили мужчину показать документы, почему именно им нельзя подойти к морю. Однако он направил их за объяснениями в администрацию. Туристы намерены подавать в суд.

Позже в МВД России по Крыму сообщили, что начали проверку из-за нападения охранника на отдыхающих.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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