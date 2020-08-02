В МИД России назвали «антигуманитарными» действия Киева по прекращению поставок воды в Крым

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Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев назвал «антигуманитарными» действия украинских властей по прекращению поставки днепровской воды и электроснабжения в Крыма.

Об этом он сказал на этой неделе в ходе еженедельного брифинга, отвечая на критику пресс-секретаря Европейской внешнеполитической службы относительно визита российского президента в Крым для закладки военных кораблей в Керчи. Информация с брифинга опубликована на сайте МИД России.

«Что касается нарушений положений международного права, в которых нас в очередной раз обвиняет Евросоюз, их мы наблюдаем как раз со стороны киевских властей. В этой связи предлагаем Евросоюзу, вместо того, чтобы ретранслировать голословные обвинения Украины в адрес России, обратить должное внимание на антигуманные действия Киева по перекрытию водо- и энергоснабжения Крыма», – сказал Зайцев.

Он также призвал ЕС «отказаться от практики «визовой дискриминации» крымчан». Зайцев считает, что это «напрямую противоречит нормам международного права и основополагающих документов самого Евросоюза».

24 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней. Он не исключает, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма.

Аксенов утверждал ранее, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений. По последним данным Гидрометцентра Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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