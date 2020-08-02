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Коронавирус в Крыму

В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса

10:00 воскресенье, 2 августа 2020
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса

фото © www.inform.kz

За 1 августа на территории Республики Крым подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 1 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9– при скрининге здоровых лиц.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1269 случаев новой коронавирусной инфекции. 72 из них завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 928 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 161 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2412 человек.Выздоровевших за весь период – 923 человека», — написал Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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