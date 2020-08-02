Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Астролог предсказал вторую и третью волну коронавируса до конца года ● Минздрав России обещает массовую вакцинацию населения от COVID-19 в октябре ● Вступили в силу новые правила пересечения границы Крыма с Херсонщиной ● Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе ● Новый рекорд: в Крыму 37 заражений коронавирусом за сутки
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса
фото © www.inform.kz
За 1 августа на территории Республики Крым подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 1 августа на территории Республики Крым зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции. 10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 9 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 9– при скрининге здоровых лиц.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1269 случаев новой коронавирусной инфекции. 72 из них завозные из-за границы, 108 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 928 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 161 — при лабораторном скрининге здоровых лиц.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2412 человек.Выздоровевших за весь период – 923 человека», — написал Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Минздрав России обещает массовую вакцинацию населения от COVID-19 в октябре. Россия планирует в октябре начать массовую вакцинацию граждан от COVID-19, сказал 1 августа российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, сообщает Радіо Свобода.
ДТП с микроавтобусом на «Тавриде»: власти рассказали о состоянии выживших пассажиров. Пятеро выживших в аварии с микроавтобусом на трассе «Таврида» в Белогорском районе находятся в стабильном тяжелом состоянии.
Пять новых случаев COVID-19 выявлено в Севастополе. Пять новых случаев коронавирусной инфекции подтверждено в Севастополе за прошедшие сутки.
Новый рекорд: в Крыму 37 заражений коронавирусом за сутки. За 31 июля на территории Республики Крым подтверждено 37 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус за сутки выявлен у трех человек в Севастополе
Три новых случаев коронавируса выявлено в Севастополе за прошедшие сутки.
В Крыму выявили 28 новых случаев коронавируса
За 1 августа на территории Республики Крым подтверждено 28 новых случаев коронавирусной инфекции.
Облысение, сыпь, глухота: ученые поспорили о необычных симптомах коронавируса
Исследователи связывают с коронавирусом множество новых симптомов и факторов риска – от потери слуха и появления сыпи до облысения. Но в ученой среде нет единодушия по этим необычным проявлениям COVID-19.
Жуткое ДТП на «Тавриде» в Крыму: восемь погибших
Восемь человек погибли и еще восемь пострадали в результата столкновения микроавтобуса с грузовиком в Крыму.
31 июля
Еще один автобус разбился в Крыму: 14 пострадавших
19 часов назад
Вступили в силу новые правила пересечения границы Крыма с Херсонщиной
В Госпогранслужбе Украины напоминают, что с 1 августа начали действовать новые правила карантина в условиях пандемии коронавируса, которые предусматривают отмену самоизоляции для украинцев, выезжающих из Крыма через пункты пропуска на админгранице с Херсонской областью.