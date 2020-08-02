В Крыму ожидается крупный град, ливни и шквалы

Крупный град, ливни и сильный ветер ожидаются в Крыму в ближайшие сутки.

О резком ухудшении погоды сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В связи с прохождением атмосферного фронта, в Крыму и Краснодарском крае выпадут обильные осадки в виде ливней. Кроме того, ожидается крупный град и усиление ветра до 25 м/с», - сообщил Вильфанд и добавил, что такие явления бесспорно опасны.

Кроме Крыма непогода затронет Челябинскую область, где помимо обильных осадков и града ожидается ветер до 25-27 м/с. В Приволжском федеральном округе (ПФО), на Северном Кавказе и Ставрополье также пройдут сильные ливни и порывистый ветер.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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