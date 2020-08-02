Коронавирус в Крыму
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В Крыму назвали условия возвращения к дистанционному обучению в школах
С начала учебного года образовательный процесс в крымских школах будет проходить в обычном режиме. Решение о дистанционном обучении в регионе может быть принято только на федеральном уровне.
Об этом сообщила вице-премьер – глава Минтруда Крыма Елена Романовская.
«Планируется, что 1 сентября дети начнут учебный процесс в обычном режиме. Дистанционное обучение или перенос учебного года возможен только при принятии решений на федеральном уровне», - цитирует Романовскую пресс-служба министерства труда и социальной защиты Крыма.
К началу учебного года школы должны быть укомплектованы оборудованием для обеззараживания воздуха, антисептическими средствами и приборами для термометрии. Романовская также напомнила, что до сентября во всех заведениях необходимо завершить ремонтные работы, утвердить паспорта безопасности школ и обновить дорожную разметку на прилегающих территориях.
Кроме того, с начала учебного года всех учеников младших классов в Крыму обеспечат бесплатным горячим питанием.
Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2020/2021 учебном году будут работать в традиционном формате, а первое сентября начнется с традиционных торжественных линеек. Однако учебный процесс будет осуществляться с учетом требований Роспотребнадзора. То есть при организации классных занятий будут применены наработки, использованные в ходе проведения ЕГЭ.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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