В Крыму назвали условия возвращения к дистанционному обучению в школах

С начала учебного года образовательный процесс в крымских школах будет проходить в обычном режиме. Решение о дистанционном обучении в регионе может быть принято только на федеральном уровне.

Об этом сообщила вице-премьер – глава Минтруда Крыма Елена Романовская.

«Планируется, что 1 сентября дети начнут учебный процесс в обычном режиме. Дистанционное обучение или перенос учебного года возможен только при принятии решений на федеральном уровне», - цитирует Романовскую пресс-служба министерства труда и социальной защиты Крыма.

К началу учебного года школы должны быть укомплектованы оборудованием для обеззараживания воздуха, антисептическими средствами и приборами для термометрии. Романовская также напомнила, что до сентября во всех заведениях необходимо завершить ремонтные работы, утвердить паспорта безопасности школ и обновить дорожную разметку на прилегающих территориях.

Кроме того, с начала учебного года всех учеников младших классов в Крыму обеспечат бесплатным горячим питанием.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что в 2020/2021 учебном году будут работать в традиционном формате, а первое сентября начнется с традиционных торжественных линеек. Однако учебный процесс будет осуществляться с учетом требований Роспотребнадзора. То есть при организации классных занятий будут применены наработки, использованные в ходе проведения ЕГЭ.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе дети остаются в «закрытом режиме». Детские творческие кружки и спортивные секции в социальных учреждениях Севастополя пока продолжают работать в закрытом режиме.

Ученые прогнозируют вторую волну пандемии из-за начала учебного года. Возвратившись с летних каникул, иногородние студенты вполне могут завезти SARS-CoV-2 в Москву и Санкт-Петербург, считают эксперты.

Из «Артека» в экстренном порядке «выслали» более 70 детей. Из «Артека» в экстренном порядке отправили домой 72 ребенка.

Мия и Тамерлан: как крымчане называли своих детей на прошлой неделе. На прошедшей неделе крымчане выбирали для своих детей чаще всего старинные и редкие имена, сообщает пресс-служба Минюста Крыма.